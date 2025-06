«Hay más posibilidad de que Andalucía tenga una capital cultural si hay dos opciones»

–¿Dos ciudades andaluzas, Granada yJerez de la Frontera, aspiran a la Capitalidad Cultural. ¿Qué postura tiene la Junta en esta competencia?

–Bueno, esto ... tiene que pasar a un corte, que no lo hacemos nosotros. Evidentemente no es una decisión nuestra, por así decirlo, y por tanto, como no es una decisión nuestra, lo que nosotros hacemos es apoyar a las dos ciudades. Habrá más posibilidad de que haya una capital andaluza como capital cultural si hay dos opciones. Ambas ciudades son importantes, ciudades con enorme patrimonio y por tanto nosotros amparamos a ambas. Lo que queremos es que llegue una. En el momento que se descarte una de las dos, nos centraremos evidentemente en la que reste, pero ambas la han acogido con mucho cariño y ambas tienen razones motivadas para aspirar a esa capitalidad.

–Las provincias orientales fueron las que más se demoraron en recuperarse después del gran apagón. ¿Cómo se afronta esta situación?

–Yo se lo trasladé al presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Esto se soluciona con más inversión. Andalucía tiene de media un 40 por ciento menos de inversión en redes de conectividad con el resto de España, casi la mitad. Y curiosamente donde mayor debilidad hay en red por falta de inversión en estos siete años del gobierno de España es en Andalucía Oriental. Fíjese usted la paradoja: se concentra gran parte de la producción fotovoltaica en la Andalucía Occidental y no en la Oriental, que es donde hay más espacio y más radiación, como en el caso de Almería, por ponerle un ejemplo, porque no hay conectividad. No se puede hacer más porque no hay conectividad. Y el apagón, los últimos en recuperarse fueron las provincias orientales, porque nuestra conectividad en red eléctrica es de las peores de España. Por tanto, yo lo que le he pedido al Gobierno, se lo pedí a él a la cara, al presidente en la conferencia de Barcelona y se lo pedí a la vicepresidenta, es un plan Andalucía; un plan de inversión exclusivamente para una región que es la primera potencia en generación de fotovoltaica y la segunda en producción de energía renovable. Nosotros somos una potencia y para seguir siendo una potencia necesitamos esa red. No estamos pidiendo más que ninguna otra región, sino lo mismo que el resto de ellas, que estamos un 40 por ciento por debajo. Si el Estado no hace esa inversión pone en peligro 17.000 millones de euros en inversión de renovables e industrial en Andalucía. Fíjese de lo que estamos hablando.