La titular de Sanidad, Mónica García, arremetió contra el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero del área .

El Gobierno irrumpe en el debate de los cribados con críticas de dos ministras a decisiones de Moreno

La Junta de Andalucía entiende que el único objetivo de la oposición es desgastar a la figura del presidente

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:47

Comenta

El Gobierno central ha entrado de lleno en el debate en torno a los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama. Dos ... ministras del Ejecutivo de Pedro Sánchez coincidieron este jueves en lanzar críticas a decisiones adoptadas por Juanma Moreno en la gestión de la crisis abierta en el sistema sanitario andaluz.

