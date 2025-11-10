Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nicolás Navarro en un acto como vicepresidente de la Diputación provincial. Pepe Marín

El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad

El vicepresidente de la Diputación de Granada sustituirá a la jienense María Luisa del Moral, quien asumía hasta ahora el cargo

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:26

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reúne este lunes para nombrar como nuevo viceconsejero de Salud al médico Nicolás Navarro Díaz ( ... Motril, 1980), actual vicepresidente primero de la Diputación provincial de Granada, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Motril y jefe del servicio de Urgencias en el Hospital HLA Inmaculada. Sustituirá a la jienense María Luisa del Moral, quien asumía hasta ahora el cargo.

