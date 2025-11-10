El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reúne este lunes para nombrar como nuevo viceconsejero de Salud al médico Nicolás Navarro Díaz ( ... Motril, 1980), actual vicepresidente primero de la Diputación provincial de Granada, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Motril y jefe del servicio de Urgencias en el Hospital HLA Inmaculada. Sustituirá a la jienense María Luisa del Moral, quien asumía hasta ahora el cargo.

El médico motrileño, que cuenta con casi dos décadas de trayectoria política forjada en la administración local y provincial, compatibilizadas en todo momento con su ejercicio profesional como facultativo en la sanidad pública y privada, se convertirá en el número dos de la consejería de Antonio Sanz, según pudo confirmar en exclusiva IDEAL. Es un nombramiento que se enmarca en los cambios estructurales y en el equipo que está impulsando el Gobierno de Juanma Moreno para dar respuesta a la crisis abierta por los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama.

El PSOE y el resto de los partidos de la oposición están volcados en tratar de desgastar al Gobierno andaluz a cuenta del frente más importante que se le ha abierto a Juanma Moreno desde su llegada a la Junta en 2019.

«Una nueva etapa»

El pasado 9 de noviembre, tras la dimisión de Rocío Hernández como responsable de Salud y Consumo, Antonio Sanz tomaba el pasado 9 de octubre las riendas de la consejería de Sanidad con el mandato del presidente de «abrir una nueva etapa» y de pilotar una estrategia «basada en la escucha, el diálogo, la transparencia y la participación y también en la reforma».

Un nuevo paso adelante en esta reorganización es la incorporación de Nicolás Navarro en la viceconsejería, en sustitución de María Luisa del Moral Leal. El granadino se convierte en el número dos del departamento en un momento, por tanto, en el que esta responsabilidad tiene más protagonismo que nunca y Sanidad «escala a primera Consejería» de la Junta en palabras del propio Juanma Moreno, que ha hecho de la salud «la prioridad absoluta» del Gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía confirmó a Antonio Sanz como consejero hasta final de la legislatura, apostando así por un perfil marcadamente político y porque su experiencia en la gestión de crisis sea un revulsivo en estos momentos. En este contexto y con las elecciones autonómicas a la vuelta de unos meses también la figura del nuevo viceconsejero toma especial relevancia.

Por otra parte, en el ámbito granadino, la entrada de Nicolás Navarro al Gobierno andaluz obligará a reorganizar los gobiernos de Motril y la Diputación provincial, en los que ostenta importantes responsabilidades. En el Ayuntamiento de Motril, Navarro es la mano derecha de la alcaldesa Luisa María García Chamorro y un pilar del gobierno como primer teniente de alcalde responsable de las áreas de Economía y Hacienda, Desarrollo del Litoral, Proyectos estratégicos y Nuevas tecnologías . De hecho hace apenas unos días presentaba los presupuestos municipales de Motril para 2026, los más altos de su historia.

Pero además en este mandato, en su faceta como diputado provincial por la comarca de la Costa, Navarro también se ha convertido en un peso pesado en el gobierno de Francis Rodríguez en la Diputación provincial donde ejerce como portavoz, vicepresidente primero. Además Navarro tiene encomendada un área fundamental y especialmente importante para el gobierno de la Diputación en este mandato, la de proyectos estratégicos.