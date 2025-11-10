Nicolás Navarro, un médico de urgencias forjado en la política municipal

Médico y político, por ese orden. Currante nato e inquieto por mejorar lo que le rodea. Amigo de sus amigos, muy familiar y motrileño por ... bandera. Es a grandes rasgos el perfil personal del nuevo viceconsejero de Salud granadino, Nicolás Navarro Díaz, el nuevo fichaje del Gobierno andaluz para la consejería de Antonio Sanz, inmersa en la reforma de la sanidad.

Nacido en Motril en 1980, Nicolás Navarro entró en 2007 en la política municipal como concejal de Cultura, Juventud, Fiestas y Nuevas Tecnologías del segundo gobierno del popular Carlos Rojas. Desde entonces ha formado parte de forma ininterrumpida de la corporación municipal motrileña.

Entre 2011 y 2015, con la popular Luisa María García Chamorro en la Alcaldía fue teniente de alcalde de Gestión de Infraestructuras, Calidad y Urbana y Agricultura y en este mandato, el número dos y mano derecha de la alcaldesa, es el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Desarrollo del Litoral, Proyectos estratégicos y Nuevas Tecnologías.

Su capacidad de trabajo y gestión le han llevado en estas dos décadas de servicio público a recorrer el camino de joven promesa a peso fuerte no solo en el Ayuntamiento de Motril sino en el organigrama del PP provincial, con un cargo de relevancia en el gobierno de la Diputación provincial. Además de ser vicepresidente primero y portavoz, Francis Rodríguez ha dejado en sus manos en este mandato el nuevo área de Proyectos Estratégicos, de especial importancia para la institución provincial.

Es el vicesecretario provincial de Salud en el PP de Granada pero también ha mantenido los cargos orgánicos en el PP motrileño, como vicesecretario general.

Ampliar Nicolás Navarro junto a la delegación motrileña en el congreso del PP este fin de semana en Sevilla. IDEAL

El de Nicolás Navarro es un caso poco común de servidor público, ya que durante estas dos décadas, pese a desempeñar cargos de relevancia en las instituciones nunca ha dejado de ejercer la medicina y siempre ha logrado compatibilizar sus dos trabajos y pasiones.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la UGR, Nicolás Navarro es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con un máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad CEU Cardenal Herrera y experto universitario en dirección médica y gestión de unidades clínicas por la misma universidad.

Trabajó como médico especialista de área de Urgencias en el Hospital Universitario de Poniente en El Ejido, donde tiene su plaza actualmente en excedencia y hasta ahora ha compaginado sus cargos en la Diputación y el Ayuntamiento de Motril con su trabajo como médico de Urgencias y jefe del Servicio en el Hospital Univesitario HLA Inmaculada de Granada.

También fue profesor universitario de Salud Pública en el centro de Lenguas Modernas de la UGR (2017-2023).

Ampliar Nicolás Navarro, con la bata blanca, en un acto de recepción de alumnos de universidades estadounidenses en el hospital HLA Inmaculada. IDEAL

Metódico, autoexigente y exigente con sus equipos y con fama de trabajador incansable, el hasta ahora número dos en los gobiernos de Motril y la Diputación asume el desafío de flanquear al consejero Antonio Sanz, en la primera línea de la nueva etapa que abre el Gobierno andaluz para transformar el mayor sistema público sanitario de España.