Nicolás Navarro junto a la alcaldesa de Motril y la concejala Mara Escámez en la presentación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Motril para 2026. IDEAL
Perfil del nuevo viceconsejero de Salud de la Junta

Nicolás Navarro, un médico de urgencias forjado en la política municipal

El nuevo viceconsejero de Salud empezó su trayectoria pública como concejal de Motril y ha desarrollado una carrera política ascendente paralela al ejercicio de su profesión de médico

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

Médico y político, por ese orden. Currante nato e inquieto por mejorar lo que le rodea. Amigo de sus amigos, muy familiar y motrileño por ... bandera. Es a grandes rasgos el perfil personal del nuevo viceconsejero de Salud granadino, Nicolás Navarro Díaz, el nuevo fichaje del Gobierno andaluz para la consejería de Antonio Sanz, inmersa en la reforma de la sanidad.

