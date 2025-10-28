Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carolina España, en la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026. H.B.
Política andaluza

El crecimiento económico permite a la Junta volver a aprobar unos presupuestos con cifras récord en sanidad e inversiones

El Consejo de Gobierno da vía libre al proyecto de ley de las cuentas para el año próximo, que serán un 5,6 por ciento mayores que las de este ejercicio y prevén una bajada del paro a niveles de 2007

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 28 de octubre 2025, 14:49

Comenta

Con una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 2,3 por ciento y una tasa de desempleo que quedará por debajo del 14 ... por ciento -el mejor índice desde 2007, el año previo al inicio de la crisis económica- el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado su proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, que entrará en vigor el 1 de enero una vez que sea refrendado por el Parlamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  4. 4 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  5. 5 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  6. 6 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  7. 7

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  8. 8 Agresiva oferta de El Corte Inglés en una garrafa de aceite de oliva virgen extra que rompe el mercado
  9. 9

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos
  10. 10 El infierno de Lidia en Granada: «Me he cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El crecimiento económico permite a la Junta volver a aprobar unos presupuestos con cifras récord en sanidad e inversiones

El crecimiento económico permite a la Junta volver a aprobar unos presupuestos con cifras récord en sanidad e inversiones