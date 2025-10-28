La Junta destaca que ha invertido 26.782 millones más en Sanidad de lo que dejó el PSOE

La partida para sanidad vuelve a ser en los presupuestos de la Junta para el año próximo la que ocupa un mayor volumen, aunque en ... esta ocasión su peso es aún más significativo que en ejercicios anteriores. Las cuentas, presentadas en plena reacción del Gobierno andaluz a la crisis de los cribados, crecen globalmente un 5,6 por ciento, mientras que el aumento en gasto sanitario es un punto mayor, el 6,6 por ciento, hasta llegar a los 16.265 millones de euros.

En total, el 63,4% del presupuesto global -el 68,1% si se toma en cuenta solamente el gasto no financiero, es decir el que no se destina al pago de deuda o intereses- está destinado a políticas sociales. La mitad de ese porcentaje, uno de cada tres euros, va directamente a Sanidad. Son 16.265,9 millones de euros, más de mil millones más que en el anterior presupuesto (+1.016,3 M€). Se trata de la partida más alta jamás destinada a políticas sanitarias.

El Gobierno andaluz siempre hace el ejercicio de comparar sus cuentas con las últimas aprobadas por el Ejecutivo socialista, las de 2018, pero en esta ocasión ha ido más allá. Comparando con los presupuestos de 2018, la cantidad ahora aprobada supera en un 65,4 por ciento a aquella, que incluso era inferior a la de 2010.

Recortes

Carolina España recordó que ese año, el presupuesto de sanidad fue de 9.841,8 millones de euros, cantidad que se fue recortando hasta 2014. En 2015 volvió a tomar una tendencia de crecimiento, pero nunca volvió a alcanzar ser bajo gobiernos socialistas a las cifras de 2010 .

La portavoz de la Junta destacó que si los gobiernos del PSOE en la Junta hubieran mantenido desde 2010 el presupuesto, la sanidad andaluza habría recibido entre 2010 y 2018 un total de 6.845 millones de euros más en inversión sanitaria que la que realmente se destinó.

También apuntó que si a partir de 2019 el Gobierno andaluz hubiera mantenido congelado el presupuesto de Sanidad heredado del PSOE sin subirlo año tras año, la sanidad andaluza habría dejado de recibir 26.792 millones de euros acumulados desde entonces.