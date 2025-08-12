Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Atropellan a un guardia civil que colabaraba de forma voluntaria en el incendio de Tarifa

Atropellan a un guardia civil que colaboraba de forma voluntaria en el incendio de Tarifa

El lunes solicitó unirse de manera voluntaria al dispositivo montado por la Benemérita para evacuar a los vehículos que se encontraban en Atlanterra

Europa Press

Martes, 12 de agosto 2025, 13:10

El agente de la Guardia Civil que fue atropellado este lunes mientras colaboraba de manera voluntaria en el incendio declarado en Tarifa (Cádiz) se encuentra «bien» aunque continúa ingresado en el Hospital de Puerto Real.

Fuentes del Instituto Armado han detallado que el agente está pendiente de someterse a «una intervención por una fractura», fruto de las heridas cuando sufrió el atropello.

El guardia civil está destacado en el puesto de TorrePlata, en Zahara de los Atunes, como han indicado estas mismas fuentes, y el lunes solicitó unirse de manera voluntaria al dispositivo montado por la Benemérita para evacuar a los vehículos que se encontraban en Atlanterra.

MÁS INFORMACIÓN

En un comunicado, la Junta apuntaba el lunes por la noche que este había sido «un incidente aislado» en una jornada donde no se había registrado daños personales ni materiales y que sus heridas «no revisten gravedad» pero que había sido trasladado al Hospital de Puerto Real.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  2. 2

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  3. 3

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  4. 4

    La agenda de prostitutas de la trama Koldo en Granada
  5. 5

    Dos jóvenes, en el foco de un enfrentamiento por drogas
  6. 6 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  7. 7 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  8. 8

    Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña
  9. 9 El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones
  10. 10 La desértica imagen de una playa de Almuñécar antes del boom turístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Atropellan a un guardia civil que colaboraba de forma voluntaria en el incendio de Tarifa

Atropellan a un guardia civil que colaboraba de forma voluntaria en el incendio de Tarifa