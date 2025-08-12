Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Andrés a través de sus redes sociales sobre el incendio en Tarifa IDEAL

«Esto luce francamente mal»: el chef José Andrés vive el incendio de Zahara de los Atunes desde su casa

Su miedo viene del rápido avance de las llamas, que corren paralelas a la costa y que se encuentran cada vez más cerca de donde él tiene su hoga

Esther Guerrero

Martes, 12 de agosto 2025, 12:13

El incendio que comenzó el lunes 11 de agosto en Tarifa, está dejando una imagen desoladora a su paso por los distintos rincones de la provincia gaditana. Son muchos los reconocidos afectados que suben toda clase de imágenes y videos que muestran a sus seguidores el avance del fuego y el daño que va dejando a su paso.

Entre ellos se encuentra el chef José Andrés, quien decidió pasar sus vacaciones en su casa de Zahara de los Atunes antes de que comenzara todo. Las fotos y palabras que enseña en su cuenta de Instagram hace llegar su miedo y tristeza por lo ocurrido. «Esto luce francamente mal», afirma el cocinero.

Su miedo viene del rápido avance de las llamas, que corren paralelas a la costa y que se encuentran cada vez más cerca de donde él tiene su hogar.

Además, cuenta cómo están actuando los equipos de emergencias. «Están desalojando casa a casa, porque siempre existe el peligro de que el fuego pueda empezar a quemar alguna vivienda y que comience a saltar de una a otra».

Asimismo, informa que son muchos los lugares como Atlanterra que están apreciando como el fuego se precipita cada vez más a los hogares, provocando una catástrofe aún mayor.

Por último, aprovecha su altavoz mediático para agradecer a los efectivos, tales como bomberos y Guardia Civil, por los servicios que están prestando a los afectados.

