El aplaudido discurso de Juan y Medio sobre los andaluces: «La televisión en España no sería nada sin ellos»

Los tópicos que acompañana a los andaluces y a esta tierra desde hace siglos siguen hoy día. Ante ellos, hay quien se los toma como una ofensa y quien le da la vuelta y los convierte en motivo de orgullo y envidia. Eso es lo que ha hecho el famoso presentador Juan y Medio, uno de los rostros más queridos de la televisión y de Andalucía.

El comunicador aprovechó su intervención en el podcast 'La Pija y La Quinqui' para mandar un mensaje contundente en defensa de Andalucía. Para ello, se dedicó a desmontar algunos de los tópicos más extendidos sobre su tierra y reivindicar el papel fundamental que los andaluces juegan en la cultura y el entretenimiento del país con respuestas que han conseguido el aplauso de todo el mundo.

Entre otras cosas, afirmó sin dudar que «la televisión en este país no sería nada sin los andaluces». Explicó que en su tierra se vive el arte de una manera muy distinta a otras partes del país. «Aquí no se señala ni se ridiculiza al que empieza, al contrario, se le anima. Cuando un niño quiere cantar, no se le frena. Se le da espacio, se le aplaude, aunque no lo haga perfecto», comentó.

Según el presentador, esta actitud de apoyo y entusiasmo es clave para que surjan tantos artistas andaluces. Desde pequeños, se les «da la confianza para expresarse, para subir al escenario de la vida y atreverse. No es solo que haya talento, es que hay un entorno que lo motiva», insistió.

Juan y Medio no hablaba solo de cifras, sino de impacto mediático: «Mira quiénes son los que enganchan, los que dan conversación, los que emocionan. Muchos son andaluces».

Otro punto que tocó Juan y Medio fue cómo se percibe España desde fuera. Según él, la imagen que el mundo tiene del país es, en gran parte, herencia andaluza. «Cuando alguien piensa en España, no se imagina una oficina en Madrid. Se imagina una mujer vestida de gitana, una guitarra, un cante. Eso es Andalucía», explicó. Lo que muchas veces se ha utilizado como un argumento para avergonzarse, el presentador lo interpretó como una llamada de atención, ya que muchas veces se caricaturiza lo andaluz en España, mientras que fuera se valora como esencia del país.

Juan y Medio, nacido en la provincia de Almería y que ha desarrollado gran parte de su carrera en Andalucía, se siente orgulloso de sus raíces, de lo que representa esta tierra y de cómo vive. Una manera de dar voz a lo que muchos andaluces reclaman: que se reconozca el papel real de Andalucía en la cultura española, especialmente en la televisión.

