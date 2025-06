Las emotivas palabras de Juan y Medio al hablar por primera vez en público de su madre: «Es un portento»

C. L. Miércoles, 4 de junio 2025, 14:11 Comenta Compartir

Juan y Medio es uno de los grandes referentes de Canal Sur desde hace décadas. Una persona muy extrovertida que con su forma de ser y de hablar conquista a todo el mundo. Pero, a pesar de su exposición pública, no ha hablado mucho de su vida privada ni de su familia.

Sí ha señalado alguna vez que para él sus padres son «unos fenómenos». Y de ellos, sobre todo de su madre, habló en su paso por el programa de su casa, Canal Sur, 'El Show', que ahora presenta Manuel Benítez 'El Cordobés'. Originarios de Lúcar, Almería, su madre, Angustias, se fue a Granada a estudiar Farmacia, e hizo también varios años de Medicina. Más tarde hizo oposiciones de inspectora de farmacia cuando ya tenía tres hijos y le dieron residencia general en Burgos, por lo que la familia entera se trasladó allí. Le gustan el arte y la literatura, además de cocinar muy bien.

Su padre, ya fallecido, estudió Medicina en Granada también. Acabó siendo médico estomatólogo y Juan lo define como «un parque temático en sí mismo»; con él eran frecuentes las anécdotas.

El carismático presentador Juan y Medio emocionó a la audiencia de 'El Show' con un testimonio más personal sobre su madre, de 88 años, y sus sentimientos hacia ella. Lejos del humor que lo caracteriza, Juan abrió su corazón para hablar de quien considera el pilar absoluto de su vida.

«Yo en el momento en el que no estoy trabajando, si puedo, estoy con mi madre. Yo desayuno con ella, como con ella, ceno con ella... y duerme conmigo.»

Mientras contaba todo este el plató, lleno de gente, mantuvo un silencio respetuoso. El presentador del programa, visiblemente sorprendido, le preguntó si su madre vivía con él. Juan respondió con naturalidad: «Ella vive en Madrid. Yo viajo a Madrid, paso con ella el fin de semana, la recojo en su casa y cojo a mi sobrino, que es su único nieto, y nos vamos los tres».

Lo que podría parecer una rutina familiar se convierte, en boca de Juan y Medio, en un acto de amor consciente y comprometido. Su deseo, según confesó, es que su sobrino crezca con el recuerdo imborrable de su abuela: «Yo quiero que mi sobrino guarde siempre en su memoria el recuerdo de mi madre. No puede ser que mi madre no entre en el alma de mi sobrino. Mi sobrino tiene que aprender valores que le va a transmitir mi madre, que son eternos y esenciales».

Juan y Medio no escatimó en halagos y gratitud hacia ella: «Mi madre es una persona que jamás ha ofendido a nadie, no ha hablado mal de nadie. Ha sido farmacéutica, inspectora de farmacia por oposiciones, ha criado a tres hijos, es la mejor cocinera que conozco, la que mejor puede llevar las labores de la casa. No hay cortina que no haga, no hay mancha que no quite. Estudió inglés, llegó hasta segundo de Medicina. Mi madre es un portento».