Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta

Héctor Barbotta Sevilla Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

El paquete de reducciones fiscales que la Junta de Andalucía incluirá en sus presupuestos para 2026 incluirá deducciones fiscales por los gastos generados por la práctica deportiva. La medida afectará tanto a las cuotas de gimnasios como a las que los contribuyentes paguen a centros deportivos, clubes, federaciones u otras entidades.

Esta medida se suma a la anunciada el lunes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que afectará también a la declaración de la renta correspondiente a 2025, para la desgravación de los gastos veterinarios de los animales de compañía durante el primer año de convivencia con el animal, tres años en caso de adopción y durante toda la vida del animal en el caso de los perros guías y otros animales de acompañamiento terapéutico.

El Gobierno andaluz volverá a aplicar este año, con la aprobación de sus presupuestos para 2026, un paquete de rebajas fiscales, el séptimo desde la llegada de Juanma Moreno al Ejecutivo autonómico, que en este caso supondrá una reducción de la presión fiscal estimada en 55 millones de euros y cuyo contenido completo irá anunciando en estos días.

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, comunicó la medida relativa a la práctica deportiva tras la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles, y la justificó en la necesidad de fomentar la práctica deportiva entre los andaluces como parte de una vida saludable.

100 euros por contribuyente

En concreto, se permitirá reducir hasta 100 euros anuales por contribuyente de las cuotas del gimnasio o de otros centros deportivos en la declaración del IRPF. Hacienda estima que de esta nueva medida se podrán beneficiar unos 785.000 andaluces, con una reducción de la presión fiscal estimada en 36 millones de euros.

«No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental», dijo la consejera, que aludió también al impacto positivo de la actividad física sobre la salud pública, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo II o las enfermedades mentales».

En concreto, la medida consiste en una deducción del 15 por ciento de los gastos asociados a la práctica deportiva con un límite de 100 euros por contribuyente.

Próxima declaración de la renta

La deducción entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, es decir que se podrá aplicar en la declaración de la renta que se presenta el año próximo, y de la misma se podrán beneficiar todos los declarantes que residan en la comunidad andaluza, con independencia del nivel de renta, por los gastos asociados al ejercicio físico o a la práctica del deporte. «La cuota del gimnasio, para que nos entendamos», ha explicado la consejera.

España destacó que, en conjunto, las medidas de rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno andaluz desde 2019 suponen un ahorro para las familias andaluzas de unos mil millones de euros cada año, y recordó que tanto esta deducción como la anunciada el lunes por el presidente Juanma Moreno forman parte de la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019.

En ese sentido, recordó que la política general de bajadas fiscales aplicada desde la llegada del PP al Gobierno de la Junta ha supuesto reducciones en todos los impuestos sobre los que la Administración autonómica tiene capacidad normativa: IRPF, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones o Patrimonio. También que se deflactaron los tramos en los momentos en los que hubo mayor inflación.

«Andalucía era un infierno fiscal y ahora es la segunda comunidad autónoma con los impuestos más bajos», celebró la consejera, que aseguró que bajar los impuestos funciona para dinamizar la economía y que la Junta está poniendo en práctica no sólo medidas tributarias, sino también de simplificación y eliminación de burocracia, «de acompañamiento a las empresas para buscar mercados fuera y para atraer inversión extranjera, que están activando la economía».

Según España, como consecuencia de estas políticas Andalucía cuenta con más contribuyentes y por eso la recaudación se incrementa a pesar de las reducciones de impuestos.