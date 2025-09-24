Carolina España rechaza las acusaciones de electoralismo: «Hemos bajado impuestos todos los años»

Héctor Barbotta Sevilla Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

La reducción de impuestos no es una medida electoralista, sino que forma parte del ADN del Gobierno andaluz. Con este argumento, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, rechazó las críticas lanzadas por la oposición tras el anuncio de que los nuevos presupuestos autonómicos contendrán reducciones fiscales para quienes adquieran mascotas a lo largo de este año y reafirmadas este miércoles tras informarse de que también se podrán desgravar cantidades por los gastos ocasionados por la práctica deportiva.

Los presupuestos de la Junta incluirán un paquete de rebajas fiscales que beneficiarán a los dueños de nuevas mascotas y a quienes realicen habitualmente prácticas deportivas y contemplarán también medidas relacionadas con la vivienda. Todas estas medidas tendrán un impacto de 55 millones de euros, según adelantó España, que rechazó las críticas de electoralismo lanzadas desde la oposición.

La titular de Hacienda recordó que éste es el séptimo paquete de reducción fiscal lanzado por la Junta desde que Moreno es presidente. «Si es el séptimo es que ha habido seis anteriores», recordó España, que apuntó que la mayor parte de estas medidas se aprobaron cuando no había elecciones en el horizonte.

Recordó que en 2022 fueron las elecciones en junio y en octubre, primer año de legislatura, se aprobó la deflactación del IRPF y se suprimió el impuesto del patrimonio. «Era primer año de legislatura, no podía ser medida electoralista», apuntó.

«Cada año estamos haciendo bajadas de impuestos, precisamente porque eso es lo normal en este gobierno, ayudar y facilitar la vida con menos impuestos a las rentas medias y bajas -subrayó-, de alguna forma también compensamos el infierno fiscal que sufrimos todos los españoles con un gobierno de Sánchez que año tras año sí sube los impuestos».

Además, descalificó las acusaciones socialistas de que con esta política de rebajas fiscales se esté beneficiando a las personas de mayor renta. «¿Hay que ser rico para tener una mascota?», preguntó.