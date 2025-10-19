Así afectará la nueva borrasca a Andalucía: las provincias donde lloverá desde el lunes

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estos son los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas jornadas

C. L.

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:36

Iniciamos nueva semana y lo hacemos, en el aspecto meteorológico, con un nuevo frente atlántico que se aproxima a la Península Ibérica y que va a provocar un cambio del tiempo en buena parte el país. Procedentes del Atlántico entrarán nuevas borrascas que podrían descargar precipitaciones en varias zonas del territorio nacional. Y Andalucía no sería una excepción-

Atendiendo a los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del lunes 20 y el martes 21 de octubre varias provincias andaluzas podrían registrar lluvias de cierta consideración. Huelva, Cádiz y Córdoba serán las provincias donde, en principio y según la Agencia, podría llover en primer lugar.

En el caso de Sevilla, las probabilidades son del 40% por ahora, mientras que en Huelva son del 55% y en Cádiz del 50%, todas ellas en el caso del martes. Especialmente llamativo es el caso de Jaén, que si bien alcanza el 50% de opciones según la Aemet, es el miércoles 21 cuando se espera hasta un 75% de probabilidades de lluvia.

Por su parte, en Córdoba las probabilidades se elevan por encima del 55% para la jornada del lunes y es en Granada cuando, en el martes, se alcanza un porcentaje del 50%. Para Málaga, en cambio, no hay ni rastro de posibles lluvias y exactamente lo mismo ocurre en Almería. De hecho, en ambas ciudades costeras hay un 0% de opciones de que caiga agua.

