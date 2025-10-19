Las zonas de Andalucía donde se podrán ver auroras boreales la próxima semana Según la predicción astronómica del Índice KP, la próxima semana se situará en un máximo de 6, lo que podría ser suficiente para que se produzca este fenómeno

Alberto Flores Domingo, 19 de octubre 2025, 09:32

Las auroras boreales son uno de esos fenómenos que merece la pena contemplar al menos una vez en la vida, pero deben darse una serie de condicionantes que no son fáciles, por eso estos espectáculos suelen estar restringidos a unos pocos puntos privilegiados del planeta. Pero la semana que viene, en algunos puntos de España, podrían producirse.

Según la predicción astronómica del Índice KP, que indica la actividad geomagnética global, la próxima semana se situará en un máximo de 6, lo que podría ser suficiente para permitir ver en España auroras boreales.

Una de las fuentes más fiables para seguir este fenómeno es el NOAA del Gobierno de Estados Unidos, que ofrece conocimientos contrastados en ciencia, servicios y gestión para proteger la vida, la propiedad y los recursos naturales de la Tierra. Sin embargo, la agencia americana lleva desde el 1 de octubre sin actualizar contenidos mientras la administración Trump esté cerrada y no haya acuerdo presupuestario, por lo que los datos están a la espera de ser confirmados.

¿Dónde hay mayor probabilidad de poder ver auroras boreales? En zonas de Galicia, zonas montañosas de Andalucía, el valle del Ebro en Zaragoza y la costa de Cataluña es donde está previsto, si los cielos despejados lo permiten, que este fenómeno sea visible.

Las localidades donde se podrán ver y fotografiar serían: Lugo y A Mariña en Galicia, áreas elevadas en el norte de Cádiz, áreas rurales cercanas al valle del Ebro en Zaragoza y zonas pre-pirenaicas o costeras de Cataluña. También se contemplan oportunidades, aunque con menor probabilidad, en Castilla y León y Navarra, aunque todo dependerá los cielos despejados.

No sería la primera que se verían auroras boreales en España. En mayo del año pasado, con un índide Kp 8, se vieron en algunos puntos de Andalucía. La Agencia Estatal de Metorología lanzó entonces una advertencia sobre nuevas aurora boreales. Fueron visibles especialmente en zonas sin iluminación artificial y con cámaras fotográficas que permitían larga exposición.

Temas

Astronomía

Andalucía