Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El puente de didiembre llega con dudas al caer en fin de semana. Ideal

Aclarada la duda sobre qué días serán festivos para el puente de diciembre en Andalucía y resto de comunidades

El día de la Constitución cae este año en sábado

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:30

Comenta

Se acercan fechas muy señaladas con varios festivos salpicados, como es la Navidad, pero antes de eso se avecina a principios de diciembre un puente ... importante en el calendario laboral. Porque son dos los días festivos, pero este año uno de ellos (6 de diciembre) cae en sábado y se crea la duda de si pasa al lunes, se adelanta al viernes o no hay ninguna modificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  8. 8

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aclarada la duda sobre qué días serán festivos para el puente de diciembre en Andalucía y resto de comunidades

Aclarada la duda sobre qué días serán festivos para el puente de diciembre en Andalucía y resto de comunidades