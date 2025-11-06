Estos serán los festivos nacionales de 2026 y los puentes que habrá en Andalucía

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha dado el visto bueno a los festivos que serán los protagonistas del calendario laboral de 2026. ... Se trata del mismo número que este año, nueve, que estarán repartidos a lo largo del año. En el caso de Andalucía, habrá algunos más, un total de 12.

El año que viene contaremos en la comunidad con cuatro festivos que darán lugar a puentes y otros dos caerán en sábado, según recoge el BOJA. Estos dos últimos casos serán los de 28 de febrero (Día de Andalucía) y 15 de agosto (Asunción de la Virgen).

Festivos de 2026 en Andalucía 1 Jueves 1 de enero (Año Nuevo) 2 Martes 6 de enero (Epifanía del Señor) 3 Sábado 28 de febrero (Día de Andalucía) 4 Jueves 2 de abril (Jueves Santo) 5 Viernes 3 de abril (Viernes Santo) 6 Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo) 7 Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen) 8 Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) 9 Lunes 2 de noviembre (Día de Todos los Santos, traslado) 10 Lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española, traslado) 11 Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) 12 Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)

Andalucía tendrá como festivos el sábado 28 de febrero (Día de Andalucía) y el jueves 2 de abril (Jueves Santo), así como el lunes 2 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos) y el lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española). Ambos serán desplazados porque los festivos reales, 1 de noviembre y 6 de diciembre, caerán en domingo. Gracias a estos cambios, se podrá disfrutar de más puentes y tiempo de descanso.

En total, 2026 contará con 14 días festivos, de los cuales dos serán locales. En el caso de Granada, el Ayuntamiento ya fijó los días: viernes 2 de enero (Día de la Toma) y 4 de junio (Jueves de Corpus).