Estos serán los festivos nacionales de 2026 y los puentes que habrá en Andalucía
El año que viene contaremos en la comunidad con cuatro festivos que darán lugar a puentes
Sandra Palacios
Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:02
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha dado el visto bueno a los festivos que serán los protagonistas del calendario laboral de 2026. ... Se trata del mismo número que este año, nueve, que estarán repartidos a lo largo del año. En el caso de Andalucía, habrá algunos más, un total de 12.
El año que viene contaremos en la comunidad con cuatro festivos que darán lugar a puentes y otros dos caerán en sábado, según recoge el BOJA. Estos dos últimos casos serán los de 28 de febrero (Día de Andalucía) y 15 de agosto (Asunción de la Virgen).
Festivos de 2026 en Andalucía
-
1
Jueves 1 de enero (Año Nuevo)
-
2
Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)
-
3
Sábado 28 de febrero (Día de Andalucía)
-
4
Jueves 2 de abril (Jueves Santo)
-
5
Viernes 3 de abril (Viernes Santo)
-
6
Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)
-
7
Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
-
8
Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
-
9
Lunes 2 de noviembre (Día de Todos los Santos, traslado)
-
10
Lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española, traslado)
-
11
Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)
-
12
Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)
Andalucía tendrá como festivos el sábado 28 de febrero (Día de Andalucía) y el jueves 2 de abril (Jueves Santo), así como el lunes 2 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos) y el lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española). Ambos serán desplazados porque los festivos reales, 1 de noviembre y 6 de diciembre, caerán en domingo. Gracias a estos cambios, se podrá disfrutar de más puentes y tiempo de descanso.
En total, 2026 contará con 14 días festivos, de los cuales dos serán locales. En el caso de Granada, el Ayuntamiento ya fijó los días: viernes 2 de enero (Día de la Toma) y 4 de junio (Jueves de Corpus).
