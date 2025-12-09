Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Remitido

Cantoria diseña un nuevo consultorio médico para vivir mejor

Se trata de una apuesta por la arquitectura que cuida y un modelo sanitario de futuro

IDEAL

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:12

Hay proyectos que no son solo obras. Son decisiones. Decisiones que hablan de cómo quiere vivir un pueblo, de qué calidad de vida aspira a ... ofrecer a sus vecinos y de qué prioridades definen su crecimiento. En Cantoria, capital histórica del Valle del Almanzora, esa conversación tiene hoy un protagonista claro: el nuevo consultorio médico que el Ayuntamiento ha proyectado para responder, con visión de futuro, a las necesidades reales de su población.

