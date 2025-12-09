El Auditorio Municipal se prepara para vivir cuatro intensas semanas con rostros muy conocidos de la cultura

La programación especial de Navidad ya está en marcha y, con ella, se vivirán cuatro semanas de frenética actividad en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. ... Coordinada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y una vez recogidas las mieles del triunfo absoluto de 'La Traviata', el Auditorio contará con una quincena de propuestas del 12 de diciembre al 4 de enero. Todas ellas con entradas a la venta y con buen ritmo, estando a punto de agotarse las localidades para muchas de las convocatorias.

Entre los nombres destacados: José Mercé, Los Hermanos Aragón, Orquesta Ciudad de Almería por partida doble, teatro con una obra protagonizada por Lola Herrera, y otra por Carlos Hipólito y Kiti Mánver, Chanqueños Pa' Belén en Famlia –también lleno por dos veces-, ballet internacional, doble cita con cómicos o los conciertos navideños de Grupo Almenara o la Agrupación Musical de San Indalecio.

Hay que recordar que todas las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo en Obisbo Orberá como en la plataforma web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. También se podrán adquirir en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del espectáculo, si es que todavía quedaran disponibles ya que muchas de ellas están cerca de colgar una vez más el cartel de 'entradas agotadas'.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, destaca que «la programación de Navidad contará en la segunda quincena de diciembre con el arranque de los conciertos en Plaza de las Velas o la Plaza de la Constitución, pero no por ello hemos descuidado a nuestro Auditorio, que es por derecho propio nuestro espacio escénico más importante. Con una oferta variada, será punto de encuentro fundamental para muchas noches de las fiestas navideñas, como también lo será el Teatro Apolo del 2 al 4 de enero con el tradicional ciclo de Teatro Infantil, antesala de la Cabalgata de Reyes Magos», indica.

Un ingrediente perfecto para añadir al menú de unas fiestas navideñas que reúnen más de un centenar de propuestas.

Un repaso cronológico al Auditorio

12 de diciembre, 20.30 horas. Generation ABBA Symphonic. El espectáculo hace un recorrido por los grandes éxitos de ABBA en casi 2 horas de música y voces en directo. Con 20 músicos, arreglos sinfónicos, múltiples cambios de vestuario, la actitud de la banda en el escenario y las proyecciones de video, garantizan que el público disfrute de un gran espectáculo.

13 de diciembre, 20.30 horas. José Mercé canta a Manuel Alejandro. Actuará un día después de ser nombrado 'Hijo Adoptivo' en un acto el día 12 en el Teatro Apolo. Siempre ha admirado profundamente a uno de sus paisanos más ilustres, Manuel Alejandro, a quien quiere dedicar su espectáculo versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco. Le acompañará su cuadro habitual con dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca a los que acompañarán un piano acústico y un contrabajo que aportarán una nueva sonoridad a unas canciones tan reconocidas.

14 de diciembre, 19.30 horas. Los Hermanos Aragón. Llega la gira más loca, nostálgica y divertida de los Hermanos Aragón: «La Hora del Recreo». Un espectáculo familiar único, capaz de hacerte viajar en el tiempo sin necesidad de un DeLorean. Con cinco descendientes directos de la familia Aragón.

18 de diciembre, 20.30 horas. Coro Góspel Clasijazz. En esta Navidad el Coro Gospel Clasijazz hará vivir un momento mágico con increíbles solistas y pequeñas sorpresas. Directora: Noemí Pérez. Coro Góspel Infantil, Juvenil y Coro Góspel Clasijazz.

19 de diciembre, 20.30 horas. Camino a la Meca. De Athol Fugard, se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación. Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentando a su tiempo y al mundo que la rodea. Con Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

20 de diciembre. 19.00 y 22.00 horas. Chanqueños Pa' Belén En Familia. Doble cita con Chanqueños pa' Belén en familia'. Una cita capitaneada por los cantaores Cristo Heredia, Edu García, Antonio García 'El Genial' y Aquilino García, con un elenco de lo más nutrido, con guitarras de José Bellido, Eduardo Aguilera y Rubén 'El Pirri', bajo de David Santiago, percusión de Jonhy Cortés e Israel Amador, y palmas y coros de J. Andrés Heredia y Tony Santiago 'El Negrillo'.

21 de diciembre. 12.30 horas. Orquesta Ciudad de Almería. El Mesías. Espectacular concierto de Navidad de la OCAL, con dirección de Michael Thomas y donde participarán el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada (dirigido por Héctor Eliel Márquez), Inés Ballesteros como soprano, Alicia Naranjo como mezzosoprano, Pepe Hannan tenor y Pablo Gálvez barítono.

23 de diciembre, 20.30 horas. Banda Municipal de Música. La formación que dirige José Solá Palmer brindará por la Navidad con un concierto extraordinario titulado 'La Navidad, un tiempo para cuentos en familia'. Participará el Coro Infantil VOCLA dirigido por Román Barceló y Jesús Herrera como narrador.

27 de diciembre. 20.30 horas. Música para Hitler. Protagonizada por Carlos Expósito y Kiti Mánver, con Dani Muriel y Marta Velilla. Obra de Jolando García Serrano y Juan Carlos Rubio, que la dirige. Pau Casals se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Allí se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias.

28 de diciembre, 20.00 horas. Mediterraneum, Agrupación Musical San Indalecio. Un año más, la Agrupación Musical San Indalecio presenta su Concierto Especial de Navidad, que en esta ocasión lleva por título Mediterraneum. Un homenaje al mar Mediterráneo, a las culturas que han crecido en sus orillas y a la riqueza de su biodiversidad marina. En este espectáculo participarán más de 150 músicos sobre el escenario, incluyendo a los alumnos más jóvenes de Música y Movimiento e Iniciación Musical de la Escuela San Indalecio.

29 de diciembre, 20.30 horas. IX Festival de Navidad de Grupo Almenara. Un año más Almenara celebra la Navidad, preparando un repertorio con el que poder disfrutar y cantar con ellos. Este año cuentan con la participación de un grupo histórico de nuestra tierra Teddy Boys, y también, acompañados por el cantautor José Luis Jaén, una de las voces con más personalidad de nuestra provincia. Como siempre, el concierto tiene un componente solidario, y este año será a favor de las Asociaciones Teléfono de la Esperanza y El Timón

30 de diciembre, 20.30 horas. Ballet Clásico Internacional Giselle. Es una propuesta artística de Tatiana Solovieva Producciones, quien lleva 30 años compartiendo los mejores espectáculos con España, respetando y honrando la hermosa tradición del ballet clásico. Sus producciones han sido ampliamente reconocidas por su calidad, con tres galardones al Mejor Espectáculo de Danza del Teatro de Rojas de Toledo (2013, 2015 y 2018) y el Premio al Mejor Espectáculo de Danza de Vigo en 2008, ambos elegidos por votación popular.

1 de enero, 19.30 horas. Orquesta Ciudad de Almería. Concierto de Año Nuevo. La OCAL convierte a Almería cada primer día del año en una réplica vienesa con su tradicional concierto de Año Nuevo. Con un programa que incluirá 'Capricho Italiano' y, entre otros, cómo no una selección de polkas y valses vieneses. Contará con la dirección de Michael Thomas y la participación como solista de Stèphanie Huang.

3 de enero, 20.30 horas. Cómicos de Año Nuevo. Cita ineludible con los cómicos almerienses más conocidos del panorama nacional (Paco Calavera, Álvaro Vera, Pepe Céspedes y Kikín Fernández) con la incorporación este año de las dos nuevas estrellas de la comedia: Makeba y Antonia Triviño: una hora y media en la que, como cada año, prometen carcajadas constantes con lo mejor del repertorio creado en 2025. Imperdible.

4 de enero, 20.30 horas. Érase Una Vez Almería, Una Comedia Musical. Tras el éxito cosechado en su estreno, vuelve a comedia más disparatada y divertida que recorre la historia de Almería desde el neolítico hasta la actualidad. Una producción sorprendente y espectacular, con música en directo, danza, humor y emoción puramente almeriense, de la mano de Kikín Fernández y Fernando Labordeta.

Teatro Apolo

10 de diciembre, 20.30 horas. Queens League. Tributo Musical. Dentro del Programa Estable de Teatro Aficionado, Aedea Teatro lleva este tributo al Apolo. Seis mujeres, que en otro tiempo compartieron el mismo trono y el mismo marido, regresan del pasado para reclamar su voz en el presente. En un formato de concierto pop, estas antiguas reinas no vienen a contar la historia como la conoces… vienen a cantarla como nunca la oíste.

13 de diciembre. 10.00 horas. Concurso Municipal de Villancicos. Tradicional concurso de villancicos organizado por el Área de Cultura, donde participan desde escolares de infantil a agrupaciones adultas. La entrada es con invitación y los ganadores actuarán en el escenario de la Plaza de las Velas en la segunda quincena de diciembre.

14 de diciembre, 12.00 horas. Banda Municipal de Música. Concierto de temporada de la formación que dirige José Solá Palmer, que se desarrollará bajo el título de 'Una mirada a España foránea, más un estreno almeriense'. En esta ocasión será un repertorio de compositores extranjeros inspirados por sus visitas al país, pero se incluirá el estreno absoluto de la última obra de Francisco José Pérez Cruz, músico de la Banda.

19 de diciembre, 20.00 horas. Una noche musical en los 80's. La Orquesta Alborán presenta Una Noche Musical en los 80s, un espectáculo lleno de emoción, rivalidad y amistad, donde la música más inolvidable de aquella década se mezcla con grandes temas de musicales para crear una experiencia única. Solidario a beneficio de la Asociación Argar.

2 de enero, 17.30 horas. Aires, Hojas Al Viento (Festival Teatro Infantil) / 3 de enero, 17.30 horas. Debajo del tejado. (Festival Teatro Infantil) / 4 de enero, 17.30 horas. El Bosque de Coco. (Festival Teatro Infantil). Una vez que pasan las campanadas y se ha brindado por la entrada de un nuevo año, los más pequeños de la casa tienen, desde hace más de treinta años, en el Festival de Teatro Infantil el perfecto compañero de viaje para hacer más llevadera la cuenta atrás hacia la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Un clásico de la programación de Navidad y Reyes que coordina el Área de Cultura y que tendrá algunas citas matinales de entrada libre –que se anunciarán más adelante- y tres de entrada en el Apolo.