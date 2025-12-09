Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Auditorio Municipal se prepara para vivir cuatro intensas semanas con rostros muy conocidos de la cultura. Ideal

El Auditorio Municipal se prepara para vivir cuatro intensas semanas con rostros muy conocidos de la cultura

José Mercé, Los Hermanos Aragón, OCAL, teatro con Lola Herrera, Carlos Hipólito o Kiti Mánver, Chanqueños, ballet, cómicos o los conciertos navideños de Almenara y Banda San Indalecio, entre otros

Ideal

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:35

Comenta

La programación especial de Navidad ya está en marcha y, con ella, se vivirán cuatro semanas de frenética actividad en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. ... Coordinada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y una vez recogidas las mieles del triunfo absoluto de 'La Traviata', el Auditorio contará con una quincena de propuestas del 12 de diciembre al 4 de enero. Todas ellas con entradas a la venta y con buen ritmo, estando a punto de agotarse las localidades para muchas de las convocatorias.

