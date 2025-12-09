La Alcazaba recuperará la iluminación nocturna en 2026, con el comienzo de la segunda fase de restauración del monumento que contará con una próxima licitación ... de dos millones de euros, a lo que, además, se sumarán sistemas de seguridad, la restauración del segundo recinto de la Muralla Norte y la barrera artillera del tercer recinto, junto con la construcción de una tienda y caseta de información. Actuaciones que superan los cuatro millones de euros de inversión. «Queremos seguir dotando de excelencia a este conjunto y por eso vamos a continuar», explica la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

La consejera ha acudido a la fortaleza para celebrar el fin de la restauración de la Torre de la Justicia con la que han puesto el broche final a las 12 actuaciones que se han hecho desde 2019, con el objetivo de mantener el buen estado y el encanto de uno de los monumentos más importantes de la provincia. Para este conjunto de actuaciones se han destinado más de 10 millones de euros que «suponen la mayor inversión ejecutada nunca antes en la historia de este monumento, marcando un punto de inflexión en su preservación, salvaguarda y difusión».

La consejera de Cultura, que ha estado acompañada en su visita al Conjunto Monumental de la Alcazaba por la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín Moya, y por la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, el delegado territorial de Cultura, Juan José Alonso, y la concejal de Urbanismo, Eloísa Cabrera, ha detallado algunas claves del proceso de intervención de la Torre de la Justicia, recientemente concluido, ejecutado con cargo a fondos MRR (Next Generation de la UE) y que ha contado un presupuesto de 273.160 euros.

Además, Cabrera ha agradecido el compromiso del Gobierno andaluz y de su presidente, Juanma Moreno, por la recuperación del patrimonio almeriense, subrayando que «actuaciones como esta, como parte de la hoja de ruta que se ha llevado a lo largo de los últimos siete años, con una docena de actuaciones sobre el Conjunto Monumental, corrigen años de abandono y consolidan a la Alcazaba como un referente cultural y patrimonial».

Del mismo modo, la concejal ha felicitado el anuncio de la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, de continuar con nuevas inversiones y actuaciones sobre el conjunto de La Alcazaba, cifradas en casi cuatro millones de euros, centradas para el próximo año en la iluminación del recinto, «en otro ejemplo más del compromiso ontinuado del gobierno de Juanma Moreno con la ciudad».