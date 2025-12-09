Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita a la Torre de la Justicia L. M. C.

La Alcazaba recuperará la iluminación nocturna en 2026

La restauración de la Torre de la Justicia pone el broche final a las 12 actuaciones del conjunto para el que se ha destinado 10 millones de euros desde 2019

Leticia M. Cano

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:31

La Alcazaba recuperará la iluminación nocturna en 2026, con el comienzo de la segunda fase de restauración del monumento que contará con una próxima licitación ... de dos millones de euros, a lo que, además, se sumarán sistemas de seguridad, la restauración del segundo recinto de la Muralla Norte y la barrera artillera del tercer recinto, junto con la construcción de una tienda y caseta de información. Actuaciones que superan los cuatro millones de euros de inversión. «Queremos seguir dotando de excelencia a este conjunto y por eso vamos a continuar», explica la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

