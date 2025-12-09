Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ecologistas en Acción alerta de un «plano manipulado» para situar el Algarrobico en suelo urbanizable. Ideal

Ecologistas en Acción alerta de un «plano manipulado» para situar el Algarrobico en suelo urbanizable

El colectivo sostiene que el Ayuntamiento de Carboneras lo ha validado

Europa Press

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:34

Comenta

Ecologistas en Acción ha trasladado al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) un escrito en el que advierte de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha ... validado un «plano manipulado» para situar el hotel del Algarrobico en zona urbanizable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

