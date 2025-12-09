Huelga de médicos en Almería: servicios mínimos en los centros sanitarios

La huelga convocada por los sindicatos médicos en toda España ha arrancado este martes en Almería con una incidencia inmediata: suspensión de quirófanos, consultas programadas ... y actividad ordinaria en los hospitales de Torrecárdenas, Poniente y Huércal‑Overa, que funcionan desde este martes con servicios mínimos similares a un día festivo. El paro, que se mantendrá hasta el viernes 12, protesta contra el borrador del nuevo Estatuto Marco, cuyo contenido ha generado un profundo rechazo entre los facultativos. Además, se ha convocado una manifestación este jueves que recorrerá las calles del centro capitalino para poner de manifiesto estas demandas que reclaman.

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Sanz, ha detallado en declaraciones a medios de comunicación este martes, que el seguimiento de la huelga médica en Almería alcanza actualmente el 30,31%, según los datos registrados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). «Veremos cómo evolucionan las tardes y veremos cómo evolucionan los días, porque este 30% multiplicado por cuatro días evidentemente tiene una altísima repercusión».

Pese al derecho de la plantilla a sumarse al paro, el titular de Salud ha subrayado que numerosos facultativos han optado por acudir a sus puestos y que el sistema está funcionando con los servicios mínimos fijados para garantizar la atención esencial durante toda la semana.

Las demandas

El delegado del Sindicato Médico de Almería (Simeal), Osorio Rodríguez, que ha añadido a este periódico que el detonante «no es nuevo». Los médicos, recuerda, llevan años reclamando que el Ministerio de Sanidad negocie con ellos directamente. «Por mucho que la ministra (Mónica García) insista, los médicos no estamos representados en la mesa nacional. Somos solo el 14% de la plantilla sanitaria y nuestras condiciones las negocian otros», lamenta.

Rodríguez sostiene que el nuevo borrador «no soluciona nada» y mantiene los mismos problemas de base: jornadas muy por encima de la ordinaria, guardias pagadas por debajo de una hora normal y ausencia de reconocimiento del riesgo laboral. «Mientras la jornada de un profesional en Andalucía es de 1.540 horas al año, un médico puede superar las 2.300. Y esas horas se pagan por debajo. Trabajar de madrugada se cobra menos que por la mañana», denuncia.

El paro ya se ha hecho efectivo en los centros hospitalarios de la provincia: «En el Hospital de Poniente están suspendidos los quirófanos y las consultas de programa; en Torrecárdenas, igual, solo funcionan las urgencias. El Hospital de La Inmaculada, en Huércal‑Overa ha secundado la huelga al 100%», confirma Rodríguez. Una de las consecuencias más inmediatas es el retraso en las altas hospitalarias, ya que durante la huelga los médicos de guardia no pasan a planta.

A esta huelga nacional se suman los problemas estructurales de la provincia. Almería es, recuerda Simeal, la que menos médicos tiene en toda Andalucía, con ratios especialmente críticos en el Poniente, donde se atienden más de 600 urgencias diarias con una plantilla menguante. Según el sindicato, solo en el último año, dieciséis médicos han abandonado el servicio por sobrecarga. «Así es imposible retener talento. Muchos optan por la privada o por irse al extranjero», advierte el delegado.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA), que respalda la movilización, coincide en el diagnóstico. Tras analizar el texto remitido por el Ministerio, lo considera «decepcionante» y «sin avances reales». Subraya que mantiene guardias obligatorias de 17 y 24 horas con descansos insuficientes, jornadas que acaban alcanzando las 60 o 70 horas semanales y una clasificación profesional que, a su juicio, «devalúa la cualificación médica».

El SMA exige un Estatuto Propio, con una mesa de negociación específica, una jornada de 35 horas semanales y que la actividad extra sea voluntaria y mejor pagada. También reclama corregir la jubilación en función del desgaste y eliminar la movilidad forzosa. El sindicato rechaza además los servicios mínimos fijados por el SAS, que considera «abusivos».

Durante esta primera jornada de paro, el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, ha cargado contra el Gobierno central y ha pedido la retirada inmediata del borrador. «Esto es el efecto de la mala política del Gobierno de Pedro Sánchez. Los médicos llevan tiempo avisando y no se les ha escuchado», ha afirmado. Belmonte sostiene del mismo modo que el documento «debe rehacerse desde cero», con diálogo real entre el Ministerio, los sindicatos médicos y las comunidades autónomas: «Pedimos que la ministra se siente con quienes representan a los médicos y que se llegue a un acuerdo mejor para que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles».

El delegado ha advertido, además, de las repercusiones para la ciudadanía: «Muchas pruebas diagnósticas, consultas y operaciones programadas se van a retrasar. Es un efecto negativo para los almerienses, los andaluces y todos los españoles».

Mientras tanto, los médicos llaman a la población a usar las urgencias solo ante casos realmente graves para evitar un colapso mayor. «La gente lo está entendiendo. Esto no es por gusto. Cuando los médicos llegamos a este punto es porque no nos queda más remedio», resume Rodríguez.

Centros de salud y manifestación

En cuanto a la situación en los centros de salud, desde el Centro de Salud de Oliveros indican que los servicios mínimos se están organizando con un médico por la mañana y otro por la tarde, aunque la dotación puede variar según incidencias puntuales. No obstante, recuerdan que cada centro adapta los servicios mínimos en función de la población adscrita, lo que puede implicar refuerzos o ajustes en determinados turnos dependiendo de la carga asistencial prevista.Desde el propio centro insisten en que, más allá de estas limitaciones, la jornada está transcurriendo con relativa normalidad, aunque advierten de que el día de la manifestación podría registrarse un descenso mayor de personal.

El jueves 11, los facultativos se manifestarán en la Rambla de Almería, desde el obelisco hasta la Subdelegación del Gobierno, para exigir que la negociación se abra de verdad y que el Estatuto Marco deje de ser, como describen, «una oportunidad perdida».