Huelga de médicos en Almería: servicios mínimos en los centros sanitarios

El Sindicato Médico de Almería ha convocado una manifestación para este jueves, mientras que los paros se mantendrán hasta el 12 de diciembre

David Roth

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:59

Comenta

La huelga convocada por los sindicatos médicos en toda España ha arrancado este martes en Almería con una incidencia inmediata: suspensión de quirófanos, consultas programadas ... y actividad ordinaria en los hospitales de Torrecárdenas, Poniente y Huércal‑Overa, que funcionan desde este martes con servicios mínimos similares a un día festivo. El paro, que se mantendrá hasta el viernes 12, protesta contra el borrador del nuevo Estatuto Marco, cuyo contenido ha generado un profundo rechazo entre los facultativos. Además, se ha convocado una manifestación este jueves que recorrerá las calles del centro capitalino para poner de manifiesto estas demandas que reclaman.

