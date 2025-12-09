Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El taller se ha sumado a otras actividades con carácter ecológico y sostenible.

El rincón de la Alpujarra donde han enseñado a preparar un conocido plato de origen alemán

Ha acogido un taller de fermentados en el que vecinos y visitantes aprenden a elaborar una receta tradicional germana que gana presencia en la cocina saludable

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:03

Comenta

Almócita ha vuelto a demostrar recientemente por qué es un referente en iniciativas rurales y en dinamismo de su tejido social y asociativo. En el ... marco del Taller de Fermentados, organizado por la Asociación Trotamundos Animado, los asistentes han aprendido a preparar chucrut, un plato de origen alemán que ha traspasado fronteras por sus propiedades probióticas y su sencillez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de cárcel para un hombre sorprendido con 28 kilos de marihuana y 45.000 euros
  2. 2 La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense
  3. 3 Roquetas impulsa el comercio local con dos campañas para estas navidades
  4. 4 El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas
  5. 5 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  6. 6 La Policía Local de Vícar inspecciona 79 furgonetas con una campaña de control
  7. 7 El Ejido licita el servicio de actuaciones para la conservación de Ciavieja
  8. 8 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  9. 9 Aprueban la licitación de 92 VPO para venta en la Vega de Acá
  10. 10 Buscando una caja caballete desesperadamente: esta es la recompensa económica que ofrecen por recuperarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El rincón de la Alpujarra donde han enseñado a preparar un conocido plato de origen alemán

El rincón de la Alpujarra donde han enseñado a preparar un conocido plato de origen alemán