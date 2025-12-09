El rincón de la Alpujarra donde han enseñado a preparar un conocido plato de origen alemán

Almócita ha vuelto a demostrar recientemente por qué es un referente en iniciativas rurales y en dinamismo de su tejido social y asociativo. En el ... marco del Taller de Fermentados, organizado por la Asociación Trotamundos Animado, los asistentes han aprendido a preparar chucrut, un plato de origen alemán que ha traspasado fronteras por sus propiedades probióticas y su sencillez.

La actividad ha tenido lugar en Huerta Trotamundos, coincidiendo con el Mercado Agroecológico que cada sábado llena el municipio de productos de cercanía, ambiente de unión en torno a la idea de cuidado de la naturaleza y propuestas ligadas a la vida rural sostenible. Entre hortalizas, panes artesanos y mieles locales, los participantes se han puesto manos a la obra cortando col, cubriéndola con sal y conociendo las claves de la fermentación natural.

Una receta alemana que encaja en la Alpujarra

El chucrut, habitualmente asociado a la gastronomía centroeuropea, ha encontrado en este taller un escenario perfecto para mostrarse como una elaboración simple, saludable y adaptable a cualquier cocina. No es de extrañar que el éxito de esta experiencia se haya debido tanto a su sabor como a sus beneficios para la flora intestinal, lo que ha aumentado su interés entre quienes buscan formas de alimentación más naturales.

Lucha contra la despoblación a través de la cultura

La iniciativa forma parte de la labor de la Asociación Trotamundos Animado, que trabaja activamente contra la despoblación y a favor de la revitalización del medio rural mediante actividades culturales, educativas y de dinamización. Cada taller, mercado o encuentro se convierte en una oportunidad para fortalecer la vida social del pueblo y atraer visitantes.

Además, Almócita ya calienta motores para su siguiente actividad, que tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, cuando se celebrará un Mercadillo de Navidad con belén, artesanías, bebidas y tapas tradicionales. Una nueva oportunidad para disfrutar del encanto del municipio y de la implicación vecinal que lo caracteriza.