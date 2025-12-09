Luz verde a 27 millones para el balasto de la vía del AVE Murcia-Almería

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado en 27 millones de euros ( ... IVA no incluido), a través de Adif Alta Velocidad, el suministro de balasto para el próximo montaje de vía en el tramo Lorca-Vera-Almería (de 138km) de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería (de 200km).

El contrato comprende el suministro de 935.000 toneladas de este material, uno de los elementos que, junto a las traviesas, el carril y los desvíos, conforman las vías ferroviarias. De esta forma, el Ministerio sigue adelantando trabajos para la próxima fase del desarrollo de la nueva línea de alta velocidad: la del montaje de las vías.

En la actualidad, ya están contratados los propios trabajos de montaje de vía de los tramos Murcia-Lorca y Vera-Almería, mientras que trabaja para también licitar los de Lorca-Vera. También se han adjudicado recientemente otros suministros para montar vías entre Vera y Almería, como las traviesas, carril y desvíos, y ha comenzado a licitar los correspondientes al tramo Lorca-Vera.

Continuo avance del desarrollo de la nueva LAV

Además de avanzar en la preparación de próximas fases de los trabajos, el Ministerio, a través de Adif, continúa impulsando actuaciones actualmente en desarrollo para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, como es la plataforma de la línea que está toda ella finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

En paralelo, progresa la obra de electrificación, tanto de la subestación de Totana y sus centros de autotransformación, como del tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca, mientras se encuentra en licitación la electrificación del tramo Lorca-Almería. Así mismo, ya está también contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS).

Financiación europea

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo). Además, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).