Luz verde a 27 millones para el balasto de la vía del AVE Murcia-Almería. Ideal

Luz verde a 27 millones para el balasto de la vía del AVE Murcia-Almería

Se asegura así el acopio de cerca de un millón de toneladas, a través de un contrato estructurado en seis lotes, destinado para el tramo de 138 km entre Lorca-Vera-Almería

Ideal

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:48

Comenta

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado en 27 millones de euros ( ... IVA no incluido), a través de Adif Alta Velocidad, el suministro de balasto para el próximo montaje de vía en el tramo Lorca-Vera-Almería (de 138km) de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería (de 200km).

