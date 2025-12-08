La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026

La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» de su flota, conformada por más de 55 embarcaciones, ante la propuesta de la ... Comisión Europea para el calendario de trabajo del próximo año 2026 que pretende reducir a 9,6 días la actividad pesquera. Estos recortes no son nuevos, pues la pesca de arrastre experimenta reducciones en sus jornadas de pesca y modificaciones en las condiciones de sus barcos desde 2020. Cinco años consecutivos que han mantenido en alerta al sector pesquero de la provincia que, cada año, encuentra más dificultades para salir a faenar y poder vivir de un trabajo que ha pasado de generación en generación. «Pero claro, siempre hemos tenido posibilidades de trabajo, no como con la barbaridad que estamos viviendo ahora», indica José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape).

Esto ocurre desde el 1 de enero de 2020, cuando se puso en marcha el reglamento 2019/1022 de la Unión Europea para la conservación y la explotación sostenible de la población demersal en el mar Mediterráneo occidental. Desde entonces, las embarcaciones, que en 2019 habían salido hasta 220 días, comenzaron a reducir sus jornadas y a asumir cambios de mallas, puertas voladoras o sistemas tecnológicos como sonares y GPS para aumentar los días mínimos establecidos.

Estas embarcaciones de arrastre siempre han tenido jornadas limitadas para faenar. Las leyes ya obligaban con anterioridad a hacer vedas, es decir, paros biológicos para que las especies pudiesen reproducirse y recuperar la población, pero desde que comenzaron a aplicarse las nuevas medidas, los pescadores se han encontrado con parones «demasiado largos» que, por ende, han disminuído la captura y la facturación.

El número de días para trabajar a partir de 2020 se ajustó con base al artículo 7 del Reglamento Europeo del 20 de junio de 2019, basado en los cálculos del Estado que tuvo en cuenta el número de días de pesca entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, y los buques activos «únicamente» durante ese período.

A partir de ahí, la situación no hizo más que empeorar. Año tras año los días eran menos, llegando en 2025 a poder faenar 130 jornadas, lo que suponía una reducción del 40% en comparación con 2020, cuando se permitía trabajar 190 días aproximadamente. «Aunque cada barco, según sus condiciones, tenían más o menos jornadas», comentan desde Faape.

A los 130 días disponibles en 2025, llegaron a añadirse 13 más, llegando a alcanzar la media de días disponibles en 2024 –cerca de 150 jornadas–. «Esta ampliación es para asegurar la actividad de los barcos del Mediterráneo hasta final de año y que puedan faenar en la campaña navideña, una época clave en la venta de pescado y de gran importancia económica para los 557 barcos del Mediterráneo y sus entornos costeros», indicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 13 días que no son suficientes para subsanar la repercusión que provocaría poder trabajar tan solo una decena durante el próximo año.

Es por eso que, desde el sector pesquero, han enviado un escrito al comisario europeo de Pesca y Océanos mostrando su descontento con la situación: «Hubiera sido más fácil decir que la flota de arrastre comunitaria del Mediterráneo Occidental tenía que desaparecer y punto».

Asimismo indican que los informes científicos no sustentan la teoría de la Comisión Europea y que la propuesta es «inasumible». «Retiren esta barbaridad antes de la reunión del Consejo y cumplan con su obligación de defender a la pesca europea», demandan en la carta dirigida al comisario, Costas Kadis.

Los pescadores reclaman al Ministerio que luche por sus derechos y por conseguir más días en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) que se celebrará la próxima semana en Bruselas.

Nuevas medidas

Los días base impuestos por la Comisión Europea podrían aumentar si los pescadores se adaptan a nuevas medidas, como vienen haciendo desde hace cinco años.

Así lo indicó el Reglamento 2025/219 del Consejo, de 30 de enero de 2025, que desarrolla los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros de Pesca del pasado diciembre de 2024, cuando solo permitían faenar 27 días al año. Dicho reglamento reguló el denominado «mecanismo de compensación», es decir, el incremento de jornadas para 2025 a cambio de modificar las mallas y puertas voladoras de la embarcación.

Tras los cambios consiguieron trabajar 143 jornadas, pero: «¿Qué más modificaciones tenemos que afrontar para que nos aumenten unos días más», reclaman los pescadores que, además, no reciben el 100% de las inversiones que tienen que hacer.

«Una puerta voladora llega a costar hasta 80.000 euros y tenemos que pagar como mínimo el 30% para que nos aumenten pocos días más», sentencian.

Menos días y capturas, y más medidas y gastos. Una situación que mantiene con el agua al cuello a los pescadores de la provincia que temen anclar sus embarcaciones en el puerto de manera indefinida, pero con la esperanza de que el Gobierno luche por ellos en los próximos días.