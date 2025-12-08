Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cristóbal Fernández, en su embarcación amarrada en el Puerto de Almería. L. M. C.

La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026

La Comisión Europea pretende reducir a 9,6 los días de actividad, un recorte que afectaría a más de 55 embarcaciones de la provincia

Leticia M. Cano

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:13

Comenta

La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» de su flota, conformada por más de 55 embarcaciones, ante la propuesta de la ... Comisión Europea para el calendario de trabajo del próximo año 2026 que pretende reducir a 9,6 días la actividad pesquera. Estos recortes no son nuevos, pues la pesca de arrastre experimenta reducciones en sus jornadas de pesca y modificaciones en las condiciones de sus barcos desde 2020. Cinco años consecutivos que han mantenido en alerta al sector pesquero de la provincia que, cada año, encuentra más dificultades para salir a faenar y poder vivir de un trabajo que ha pasado de generación en generación. «Pero claro, siempre hemos tenido posibilidades de trabajo, no como con la barbaridad que estamos viviendo ahora», indica José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape).

