Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenidos tres hombres por delito de contrabando en aguas próximas a Punta de la Polacra, en Níjar

Una patrullera del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de Almería, que se encontraba operando en la zona de Cabo de Gata, se desplazó e inició la persecución de la embarcación

Ideal

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:43

Comenta

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha informado de que el pasado 6 de diciembre, a las 22.45 horas, la Central Operativa ... de Servicios (COS) detectó una embarcación sospechosa observada a través del sistema SIVE en las coordenadas, navegando a 6,5 nudos con rumbo 268 grados, a unas 7 millas de Punta de la Polacra, término municipal de Níjar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo
  2. 2 Dos años de cárcel para un hombre sorprendido con 28 kilos de marihuana y 45.000 euros
  3. 3 La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense
  4. 4 El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas
  5. 5 Roquetas impulsa el comercio local con dos campañas para estas navidades
  6. 6 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  7. 7 La Policía Local de Vícar inspecciona 79 furgonetas con una campaña de control
  8. 8 El Ejido licita el servicio de actuaciones para la conservación de Ciavieja
  9. 9 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  10. 10 La sala donde las urgencias nunca duermen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenidos tres hombres por delito de contrabando en aguas próximas a Punta de la Polacra, en Níjar

Detenidos tres hombres por delito de contrabando en aguas próximas a Punta de la Polacra, en Níjar