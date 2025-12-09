Detenidos tres hombres por delito de contrabando en aguas próximas a Punta de la Polacra, en Níjar

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha informado de que el pasado 6 de diciembre, a las 22.45 horas, la Central Operativa ... de Servicios (COS) detectó una embarcación sospechosa observada a través del sistema SIVE en las coordenadas, navegando a 6,5 nudos con rumbo 268 grados, a unas 7 millas de Punta de la Polacra, término municipal de Níjar.

Una patrullera del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de Almería, que se encontraba operando en la zona de Cabo de Gata, se desplazó de inmediato hacia el punto indicado, iniciando la persecución de la embarcación. La actuación culminó a las 23.50 horas, cuando fue interceptada a unas 7 millas de Punta de la Polacra.

Durante la intervención, los agentes procedieron a la aprehensión de una embarcación semirrígida de alta velocidad (EAV) dotada con tres motores Yamaha de 300 CV, así como a la detención de sus tres ocupantes, todos ellos varones y mayores de edad.

Posteriormente, la patrullera del SMP inició rumbo al Puerto de Almería, remolcando la embarcación intervenida, donde se tramitaron las correspondientes diligencias.

A los detenidos se les imputa su presunta participación como autores de un delito de contrabando, conforme a la legislación penal específica vigente.