Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo. Efe

El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo

La petición se formula al no haberse podido obtener la autorización de la madre, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado sábado

Europa Press

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:09

Comenta

El abuelo materno del niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual en la costa de Garrucha (Almería) en la ... noche del pasado miércoles se ha personado este martes como acusación particular en la causa y ha solicitado al juzgado el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria para poder incinerar el cadáver del menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de cárcel para un hombre sorprendido con 28 kilos de marihuana y 45.000 euros
  2. 2 La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense
  3. 3 Roquetas impulsa el comercio local con dos campañas para estas navidades
  4. 4 El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas
  5. 5 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  6. 6 La Policía Local de Vícar inspecciona 79 furgonetas con una campaña de control
  7. 7 El Ejido licita el servicio de actuaciones para la conservación de Ciavieja
  8. 8 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  9. 9 Aprueban la licitación de 92 VPO para venta en la Vega de Acá
  10. 10 Buscando una caja caballete desesperadamente: esta es la recompensa económica que ofrecen por recuperarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo

El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo