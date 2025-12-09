El tranvía de Jaén vuelve a la calle para comprobar su fiabilidad
Ha salido este martes y también lo hará mañana, destacando las pruebas de remolque y acoplamiento entre unidades
Jesús Jiménez
Jaén
Martes, 9 de diciembre 2025, 19:01
El tranvía de Jaén, un pasito más cerca. Ha vuelto a circular este martes con dos salidas por las calles de la capital y volverá ... a hacerlo mañana, dentro de los ajustes necesarios para que funcione con plenas garantías de seguridad.
Este recorrido de las unidades móviles, que se repetirá en varias ocasiones a lo largo del mes de diciembre, se suma a las pruebas que se practican a diario en el interior del recinto de talleres y cocheras de Vaciacostales en todos los sistemas e instalaciones del tranvía.
La Junta de Andalucía impulsa estas actuaciones que permitirán seguir verificando la fiabilidad de los sistemas ferroviarios y urbanos, así como consolidar los procedimientos operativos necesarios para la futura explotación comercial. Entre las pruebas, destacan los ensayos de remolque y acoplamiento entre unidades para validar el funcionamiento mecánico y eléctrico de los equipos y garantizar la seguridad en maniobras.
Además, se llevarán a cabo pruebas de acople y desacople del pantógrafo, junto con verificaciones de arranque en pendiente, para confirmar el comportamiento de los sistemas de tracción y frenado.
El plan de trabajo contempla también nuevos ajustes en el sistema de semaforización, así como la validación de las comunicaciones tren-tierra y la revisión conjunta de varios sistemas, como el sistema de billetaje, el sistema de ayuda a la explotación (SAE) o el sistema de información al viajero (SIV), esenciales para la operación diaria del servicio.
Estas pruebas forman parte del calendario global de pre-explotación, que sirven para la comprobación integral del material móvil, los equipos de infraestructura y los subsistemas asociados, reforzando las garantías de seguridad, interoperabilidad y disponibilidad de cara a su futura entrada en funcionamiento.
Se continúa avanzando así para reactivar una infraestructura que estaba deteriorada y vandalizada tras una década de abandono. Desde 2019, se han dado pasos para su necesaria puesta en marcha. Primero, con la extinción del anterior convenio y la firma de uno nuevo, en el que la Junta de Andalucía se comprometía a la licitación de los contratos de operación y mantenimiento, además de la gestión de la explotación comercial. En este último punto, la Consejería de Fomento asumía el 75% del déficit de la explotación y el Ayuntamiento asumía un 25%.
El tranvía de Jaén, con 4,7 kilómetros de longitud y 10 paradas, conecta zonas clave de la ciudad, incluyendo hospital, zonas industriales y áreas residenciales, y cuenta con cinco unidades móviles.
