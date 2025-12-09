Almería, Granada y Murcia, unidas por la línea de tren Guadix-Baza-Lorca

La Mesa en Defensa de la Línea Férrea Guadix-Baza-Lorca continúa trazando su hoja de ruta con paso firme. Así se demostró en la ... mesa de trabajo que se desarrolló ayer en la Sala de Juntas de la Diputación de Granada, en la que participó el diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, así como representantes institucionales, colectivos sociales y empresariales de las comarcas de Guadix y Baza, Almería y Murcia.

Durante el encuentro, según trasladó la Diputación almeriense en un comunicado, las instituciones y colectivos alcanzaron «importantes acuerdos para impulsar de nuevo la conexión ferroviaria que se perdió hace 40 años, buscando contrarrestar el estudio de viabilidad negativo elaborado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible».

Rodríguez señaló que es una conexión estratégica y clave para un sector fundamental para la economía provincial como es la piedra natural: «Sería una magnífica alternativa para este sector al contar con un transporte competitivo y sostenible mejorando su logística y también para el transporte de personas que quisieran residir en otra comarca y trabajar en ella. Es una infraestructura fundamental como aliada para uno de los grandes objetivos transversales de la Diputación de Almería y el resto de administraciones hermanas implicadas: potenciar la cohesión social y territorial y luchar contra la despoblación, al tiempo que se atraería inversión y se fortalecería el turismo».

Asimismo, añadió que, con esta línea, se rompería «el aislamiento que en este tipo de infraestructuras ha experimentado el Almanzora y la provincia de Almería históricamente». «A día de hoy, seguimos siendo la capital que más horas tarda en llegar en tren a Madrid. Con proyectos como este no solo conectamos provincias y personas, sino también comarcas y comunidades autónomas por lo que contribuimos a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos», valoró el diputado de Fomento.

Las principales propuestas surgidas de este encuentro pasan por el encargo de estudios técnicos a lo largo del año próximo; la convocatoria de una concentración y presentar documentación en en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible instando a la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad; o la creación de una comisión cuatripartita compuesta por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, lasdiputaciones provinciales de Almería y Granada y el Gobierno de la Región de Murcia.

Asismismo, se prevé ampliar la Mesa con nuevos miembros (universidades, ayuntamientos o empresas) y animar a participar en el acto reivindicativo anual de cada 31 de diciembre en la estación de Baza «para dar visibilidad a esta reclamación histórica».