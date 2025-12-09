Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mesa de trabajo organizada en la Diputación de Granada. R. I.

Almería, Granada y Murcia, unidas por la línea de tren Guadix-Baza-Lorca

El diputado de Fomento almeriense asiste a la mesa de trabajo organizada en Granada para impulsar la conexión ferroviaria perdida hace cuatro décadas

Ideal

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:10

Comenta

La Mesa en Defensa de la Línea Férrea Guadix-Baza-Lorca continúa trazando su hoja de ruta con paso firme. Así se demostró en la ... mesa de trabajo que se desarrolló ayer en la Sala de Juntas de la Diputación de Granada, en la que participó el diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, así como representantes institucionales, colectivos sociales y empresariales de las comarcas de Guadix y Baza, Almería y Murcia.

