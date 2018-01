5 programas que debes eliminar de Windows inmediatamente Algunas de estas apps son peligrosas, otras simplemente son inútiles IDEAL Domingo, 14 enero 2018, 13:26

Podrás tener el ordenador como nuevo, y sobre todo, limpio de programas innecesarios que no harán más que empeorar la experiencia de usuario

¿Te suena la barra de Ask?

Por desgracia no es la única, aunque sí la más persistente. A veces al instalar programas este software se “cuela”, es decir, entre las condiciones que aceptar dándole a Siguiente a toda velocidad está la instalación de estas barras publicitarias.

Es el conocido como Adware o malware publicitario. Básicamente lo que hace es secuestrar tu navegador para redirigirlo a ciertas páginas webs. Te cambia la página de inicio y prácticamente absorbe todo el tráfico de datos de tu PC.

Los programas para limpiar Windows

La mayoría de ellos no los necesitas. Seguramente te estén infectando el ordenador con malware y ni siquiera te hayas dado cuenta.

El más común y fiable es CCleaner, aunque no es el único. Puedes instalarlo y si no te satisface probar con otros, pero a nivel de software lo mejor es no hacer demasiados experimentos si no manejas mucho. Es muy habitual que los programas maliciosos se hagan pasar por supuestas herramientas de diagnóstico y limpieza del PC.

El llamado Bloatware

Bloatware es un término que se ha popularizado mucho en los últimos años, sobre todo en Android, aunque también existe en Windows. Es ni más ni menos que todo ese software y aplicaciones que vienen preinstaladas con el ordenador y que no sirven para nada y nunca usas.

Por ejemplo, últimamente con Windows 10 vienen instalados juegos como Candy Crush. Por muy fan que seas, ya juegas en el móvil, ¿para qué lo quieres en el PC? Lo único que consiguen estos programas es hacer que tu ordenador funcione lento.

También hay otro tipo de programas que debes desinstalar inmediatamente de Windows, y es el bloatware del fabricante. Hay marcas que -además del que ya incluye de por sí Microsoft- instalan sus propios programas en cada ordenador. En su mayoría son inútiles, como software para detectar redes WiFi y similares.

¿Aún tienes Java?

Java ha caído prácticamente en desuso últimamente, sobre todo desde que Google Chrome lo bloquea por defecto. Este programa era omnipresente en Internet hace unos años, sobre todo en páginas web con animaciones y gráficos, pero con la llegada de HTML5 está relegado al olvido.

Sí, hay algunas páginas y aplicaciones que aún te piden que lo actives, pero sólo si sus propietarios no se han molestado en actualizarla en los últimos años.

Microsoft Silverlight

Este plugin de Microsoft ha seguido un recorrido parecido al de Java. De ser imprescindible ha pasado a no ser nada. Es prácticamente inútil y sólo unos pocos reproductores web anticuados lo exigen.

Antes era necesario para que la mayor parte de las webs fueran fluidas. Por desgracia, si eres usuario de Movistar+ a través de Google Chrome, vas a necesitarlo sí o sí.