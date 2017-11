Alertan contra lo que jamás debes hacer en WhatsApp 00:46 Poner este signo de puntuación implica cierto énfasis y brusquedad, que se puede interpretar como hartazgo, seriedad o sarcasmo IDEAL.ES Miércoles, 22 noviembre 2017, 12:54

Las conversaciones que se mantienen a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp pueden provocar malentendidos, debido a que, al no estar frente al emisario del mensaje, se puede malinterpretar el tono, la forma de transmitirlo e incluso la intención. Es por eso que, aunque sea gramaticalmente correcto escribir de una forma determinada, es mejor adaptarse a un lenguaje menos formal para evitar malas reacciones.

Esto, precisamente, es lo que ocurre cuando escribimos un punto al final de la frase que enviamos por WhatsApp. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Binghamtong, los mensajes finalizados con este signo de puntuación son percibidos como menos sinceros que los que se envían sin el punto. Los que acaban con un signo de exclamación, sin embargo, son percibidos como mensajes más sinceros.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores pidieron a un grupo de voluntarios que experimentaran estas afirmaciones tanto en conversaciones de WhatsApp como en papel, en las que se hacía una propuesta o invitación seguida de una respuesta. En algunas, se daba la respuesta con punto final y en otras no. Tras el experimento, los investigadores confirmaron que el punto y final en WhatsApp provoca sospechas de que la respuesta no es sincera. Sin embargo, no ocurría lo mismo en las conversaciones escritas en un papel.

Aunque el punto final significa que la frase ha terminado, en aplicaciones de mensajería pierde su significado, por lo que acaba adquiriendo un sentido emocional. Así lo afirman los expertos, que apuntan a que poner este signo de puntuación implica cierto énfasis y brusquedad, que se puede interpretar como hartazgo, seriedad o sarcasmo.