La verdad sobre los nuevos radares de la DGT: qué provincias los tienen y cuáles no La Asociación Unificada de Guardias Civiles afirma que son muy pocas las provincias en las que se han instalado los nuevos radares, básicamente porque no los han recibido Viernes, 6 abril 2018, 02:00

Justo antes del inicio de la Semana Santa, el Gobierno de España anunció la puesta en marcha de los nuevos radares de la DGT, coincidiendo con la primera operación salida. Una noticia que provocó que millones de conductores que viajaron por carretera durante sus vacaciones de Semana Santa extremaran las precauciones.

Aunque la intención era reducir el número de accidentes de tráfico, lo cierto es que según Autobild, los radares no se pusieron en marcha en Semana Santa. La Asociación Unificada de Guardias Civiles afirma que son muy pocas las provincias en las que se han instalado los nuevos radares, básicamente porque no los han recibido. Pero aún hay más: aquellas provincias que sí los han recibido no los han puesto en marcha porque todavía no cuentan con la certificación metrológica.

Según la citada asociación, sólo han recibido los radares las provincias de Teruel, Huesca, Zaragoza y La Rioja. No obstante, en Teruel no se han puesto en funcionamiento porque los medidores recibidos no cuentan con fotogramas, lo que impide que los dispositivos envíen la foto de la infracción y, por tanto, ésta puede ser invalidada por cualquier juez.

Por su parte, en Huesca sí se pusieron en funcionamiento, pero algún fallo técnico indeterminado provocó que no se detectara ninguna infracción. Además, la Guardia Civil ha confirmado que los radares están siendo sometidos a las certificaciones metrológicas, por lo que todavía no están preparados para ponerse en marcha.

Ante esta información, la DGT ha informado de que los radares están siendo homologados y que llegarán a todas las provincias de forma progresiva y a medida que vayan obteniendo la certificación.

Las provincias que sí han recibido los radares:

Teruel

Huesca

Zaragoza

La Rioja

Las provincias que todavía no han recibido los radares:

Granada

Murcia

Toledo

Plasencia

Jaén

Salamanca

Córdoba

Navarra

Cáceres

Asturias

Cuenca

Madrid

Albacete

A Coruña

Ciudad Real

Léon

Huelva

Lugo

Valencia

Badajoz

Baleares

Canarias

Ávila

Ourense

Valladolid

Málaga