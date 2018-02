La sorprendente carta de una niña de 7 años dirigida a Amancio Ortega que da la vuelta al mundo La pequeña tiene muy clara una cosa: quiere ser modelo de 'Zara Kids Boys' IDEAL.ES Sábado, 17 febrero 2018, 15:12

"Querida Zara, mi nombre es Eliza y tengo 7 años. Te escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Quizás pienses que esto de que una niña lleve ropa de niños es muy raro, pero cuando tenía 4 años veía Zara Girls y no me gustaba nada. Cuando miraba la sección de chicos, me encantaba la ropa. Ahora, el único lugar donde voy de compras es Zara boys. Soy su fan número uno, acepte mi oferta para mí como modelo para Zara Boys", escribe Eliza a la tienda de 'Zara' a través de una carta escrita a mano.

Los padres de Eliza Brichto han declarado a Daily Mail lo orgullosos que están por su hija y que apoyan totalmente su decisión. "A los 3 años tuve que obligarla a que se pusiera un vestido para una boda. Todo el mundo le decía que estaba preciosa, y decidió que jamás se volvería a poner un vestido. Siempre se ha interesado más por la ropa diseñada para niños", ha confesado la madre de la pequeña, Jess Brichto.

Además, las redes sociales se están volcando plenamente ante la petición de la pequeña Eliza Brichto y la carta ya ha sido compartida miles de veces por los usuarios. Ahora, Eliza Brichto y su familia se encuentran a la espera de una futura contestación por parte de la empresa 'Zara', de Amancio Ortega.