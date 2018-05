El grave error que cometes al comer yogur cada día: los expertos te avisan IDEAL.ES Jueves, 10 mayo 2018, 11:43

Hace pocas semanas una nutricionista advertía que «cenar fruta o un yogur es un error». Y es que no es la primera vez que este lácteose pone en tela de juicio dentro de la dieta que habitualmente ponemos en marcha a diario. Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, así lo pone de manifiesto.

Según estos investigadores incorporar los yogures a la dieta habitual no contribuye a una mejora física y mental. Para ello analizaron la relación entre la ingesta regular de yogur y su repercusión en la calidad de vida relacionada con la salud en más de 4.000 personas que lo comieron diariamente durante más de tres años.

Otrass investicaciones previas, en cambio, aseguraban que habia varios efectos beneficiosos de tomar yogur con frecuencia, si bien«no aportaban datos objetivos sobre su eficacia», a juicio de los expertos de la universidad madrileña.

En este sentido, los investigadores de la institución madrileña se propusieron comprobar la asociación entre el consumo regular de yogur y la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).

Esther López-García, primera autora de la investigación es tajante al respecto: «El consumo habitual de yogur no se asoció con la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud». Es decir, no se notó cambio alguno en el componente físico de la calidad de vida de los que lo tomaban.

¿Y qué dice al respecto la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)? Concluye que algunos de estos yogures aportan vitaminas y minerales que aportan al funcionamiento del sistema inmunitario (folato, hierro, selenio, zinc o vitaminas A, B6, B12...). Eso sí, desmienten que estén vinculados a una mejora del bienestar.