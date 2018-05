La Policía Nacional alerta sobre un nuevo timo de Endesa Si la víctima cae en la trampa, sus datos quedarán en manos de los delincuentes informáticos, tal y como ha advertido la Policía Nacional en su perfil de Twitter IDEAL.ES Miércoles, 23 mayo 2018, 08:55

Endesa se ha vuelto a convertir en el cebo de los ciberdelincuentes, que intentan recabar datos de los clientes de la compañía eléctrica, a través del método phishing. En esta ocasión, la víctima recibe un correo en el que se le indica que ha pagado dos veces el mismo recibo y se le insta a solicitar la devolución de lo cobrado indebidamente.

Si la víctima cae en la trampa, sus datos quedarán en manos de los delincuentes informáticos, tal y como ha advertido la Policía Nacional en su perfil de Twitter. Y es que, al acceder al link indicado en el mensaje, se redirige a la víctima a una página falsa para que realice el reembolso del recibo cobrado doblemente, a través de una tarjeta bancaria.

«¿Pagaste la factura de @endesa dos veces y no te has dado cuenta? Ja, ja y ja Esto no es real, #NOPIQUES o serás víctima de #phishing», dice el tuit de la Policía Nacional, que ha vuelto a hacer uso de la red social para prevenir a los ciudadanos.