La Policía Nacional alerta contra la estafa de Nike: ¿cómo puedes solucionarlo? La Oficina de Seguridad del Internauta ya proporcionó en otros casos los pasos a seguir para evitar problemas en el futuro con campañas similares IDEAL.ES Lunes, 5 marzo 2018, 11:28

Durante la mañana de este pasado domingo, la Policía Nacional ha emitido un nuevo aviso sobre la última estafa que se está extendiendo durante las últimas fechas. Esta apunta directamente a la firma deportiva Nike, que supuestamente estaría regalando cinco millares de pares de zapatos con motivo de su 55º aniversario. Si te has visto afectado por ello, te explicamos cómo solucionarlo y las pautas a seguir para no caer en estafas similares.

“No…no…no…no es una promo oficial, así que no piques. Evita robo de datos, malware o SMS Premium”, publicó la Policía Nacional a través de su cuenta en la red social Twitter. Para desmontar dicha estafa solo hay que atender al año de fundación de Nike, que data del 20 de enero de 1964 como Blue Ribbons Sports. El 30 de mayo de 1971 se constituyó oficialmente en Nike Inc. No celebrará su 55 aniversario hasta el próximo año. La Policía también avisó del timo de Bimbo, Coca Cola, Ryanair y Lancome en su momento.

No es una promo oficial, así que #NoPiques. Evita robo de datos, malware o SMS Premium. pic.twitter.com/noCmVf7TNb — Policía Nacional (@policia) 4 de marzo de 2018

¿Cómo solucionarlo?

Según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) en otros casos, estos son los pasos que debe seguir.

1- No abrir correos o mensajes desconocidos o que no hayas solicitado. Elimínalos directamente.

2- No contestes a este tipo de mensajes o correos.

3- Si vas a enlaces o a descargar algún archivo, no lo hagas.

4- Si no hay certificado digital, evita proporcionar información personal.

5- En caso de duda, accede a la web de la compañía o contacta con las autoridades o con la propia Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Otros consejos

- Cierra las aplicaciones antes de acceder al portal al que se te dirige.

- Escribe directamente la URL en el navegador.

- No accedas desde ordenadores públicos o conectados a redes wifi públicas.