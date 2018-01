La Policía Nacional advierte del whatsapp sobre Ikea que ha engañado a miles de españoles Alerta sobre la aparición de una de las últimas estafas que están corriendo como la pólvora por Internet IDEAL.ES Jueves, 18 enero 2018, 09:44

En las últimas horas la Policía Nacional ha vuelto a emitir un aviso de interés general. Alerta sobre la aparición de una de las últimas estafas que están corriendo como la pólvora por Internet y que emplea el nombre de Ikea. Según el mensaje, la compañía nórdica estaría regalando “un cupón de 500 euros a todo el mundo”. No piquen.

A eso insta la autoridad nacional a través de su perfil en la red social Twitter. Se trata de una nueva estafa similar a aquella que utilizaba el nombre de establecimientos como Decathlon o de marcas como Coca Cola.

En este caso en concreto se apunta a la entrega de un cupón de los 155 disponibles que cuentan con un valor 500 euros. A ellos se accede contestando a una serie de preguntas. Su única pretensión es la de extraer información personal.

“¡No, no, no! Este cupón tampoco te llegará. Solamente quieren obtener tus datos o suscribirte a algún servicio Premium. No piques”, publicó la Policía este pasado miércoles. Por tanto, presten atención.