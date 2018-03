La huelga feminista del 8 de marzo: claves y respuestas de los paros del Día de la Mujer 01:51 Cartel oficial de la huelga feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por primera vez en España habrá una huelga de mujeres de 24 horas, convocada por la Comisión del 8M, que abarca cuatro esferas: laboral, estudiantil, cuidados y consumo ROCÍO R. GAVIRA Viernes, 2 marzo 2018, 02:01

"Si nosotras paramos, se para el mundo". El lema que abraza la huelga feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pretende demostrar justo eso. Imaginen hospitales sin enfermeras o guarderías sin personal para atender a los críos. Las mujeres ocupan casi el 90% de los puestos de trabajo en estos y otros sectores como el cuidado de mayores. En España es la primera vez en su historia que se organiza una huelga de mujeres de 24 horas. El paro que convoca la Comisión del 8M, formada por diferentes organizaciones del movimiento feminista, cuenta también con el apoyo de más 300 entidades y colectivos.

La jornada de huelga, que afecta a cuatro esferas –laboral, estudiantil, cuidados y consumo–, todavía genera algunas dudas debido a sus particularidades. Por eso ideal.es crea esta guía para conocer mejor las claves de la huelga feminista del 8 de marzo.

1 Quién la convoca

Aunque su respaldo es fundamental, esta vez no son los sindicatos quienes se encuentran detrás de la huelga feminista. La convocatoria oficial parte de las cientos de organizaciones que forman el Movimiento Feminista en España y que se han articulado en la Comisión del 8M. Activistas feministas de todo el país empezaron a trabajar en abril del pasado año, después del 8 de marzo de 2017, para poner en marcha la maquinaria.

La ratificación de los sindicatos llega a partir del pasado octubre cuando las comisiones comienzan a reunirse con ellos para buscar la cobertura legal necesaria para formalizar la huelga. Aparte de los diversos sindicatos, CCOO, UGT, USO, CGT, también apoyan la convocatoria más de 300 organizaciones sociales y algunos partidos políticos: Podemos e Izquierda Unida apoyan la huelga de 24 horas, PSOE el paro parcial, y Ciudadanos y el Partido Popular no apoyan la huelga.

2 ¿Es legal sumarse a la huelga feminista?

Sí, se trata de una huelga legal y para hacerla no es necesario estar afiliado a ningún sindicato. Tampoco importa si en una empresa no existe representación sindical. Las mujeres podrán hacer huelga en todos estos casos. CNT, Confederación Intersindical y CGT apoyan el paro de 24 horas (desde las 00.00 horas del día 8) y su preaviso ha sido registrado ante el Ministerio de Empleo que no lo ha impugnado, por lo que ha quedado legalizada en el marco del Derecho de Huelga de los trabajadores.

Por su parte, Comisiones obreras y UGT han hecho oficial su apoyo al paro de dos horas, igualmente legalizados ante el Ministerio de Empleo. Hay variaciones entre los distintos sectores pero en general, llaman a interrumpir la actividad productiva durante dos horas a partir de las 12.00 y a partir de las 16.00 horas. Los paros de mañana y de tarde no son excluyentes, se pueden hacer ambos.

Las mujeres que trabajen a media jornada podrán unirse a la huelga dentro de su horario de trabajo, también a través de paros o de manera general. Las que tengan un horario nocturno estarán cubiertas la noche del 7 al 8 de marzo desde las 00.01 horas.

3 A quién está dirigida

A la huelga feminista están llamados todos los trabajadores, lo contrario sería ilegal. Pero el movimiento feminista se dirige únicamente a las mujeres. El objetivo de esta huelga es visibilizar que sin el trabajo femenino, remunerado o no, el mundo se detiene: reclamar los derechos de todas las mujeres, la igualdad, el fin de la violencia machista, acabar con la brecha salarial o defender la dignidad del trabajo doméstico, entre otros.

Los hombres pueden hacer huelga pero desde el movimiento feminista piden que el apoyo lo hagan de otra manera. Lo primero, respetar que esta huelga nace de las mujeres y que las protagonistas son ellas. Se trata de evidenciar los huecos que quedan cuando no están. Aparte, también proponen que faciliten a las compañeras de trabajo que puedan parar o, en el caso doméstico, que sean ellos quienes se encarguen de los hijos.

Galería. Manifestación en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Granada. / ALFREDO AGUILAR

4 Derechos laborales

Como en cualquier otra huelga general, no puede haber represalias laborales. Pero, ¿cómo afecta a las trabajadores que la realicen?

-Ese día el contrato queda en suspenso y no se cotiza en la Seguridad Social.

-Se descuenta el salario de ese día más la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

-El descuento se realiza sobre el salario bruto y varía en función de si se opta por paros o huelga general.

Además, desde la Comisión del 8M señalan que las personas que se sumen a la huelga feminista no tienen obligación de avisar a sus superiores y que la empresa no puede sustituir su trabajo, una práctica que está sancionada.

5 Las estudiantes, convocadas

El derecho a huelga es exclusivo de las trabajadoras, pero la plataforma también llama a las estudiantes a participar en ella. La propia comisión y el Sindicato de Estudiantes trabajan con el objetivo de vaciar las aulas. A partir de tercero de la ESO cualquier alumna puede secundar la huelga, sea todo el día o a los paros parciales, sin necesidad de autorización de sus progenitores.

En las universidades, la convocatoria a huelga depende del reglamento de cada cual. Sobre las estudiantes tampoco podrá haber ninguna represalia, como fijar un examen en la jornada de huelga.

6 Respecto a cuidados y consumo

La huelga feminista no es una huelga al uso. Va más allá del trabajo asalariado. El movimiento feminista indica que todas las mujeres están convocadas "para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal y capitalista, racista y heteronormativa", con la paralización de la actividad y la movilización en las calles. Asimismo, se trata de dejar a un lado el trabajo doméstico no remunerado, los cuidados y el consumo.

Cocinar, poner la lavadora, hacer la compra o cuidar de un familiar también es trabajo. Con este paro persiguen que en la esfera doméstica sean los hombres los asuman las tareas del hogar para que sean conscientes de hasta qué punto la labor de una mujer es vital para un hogar.

En cuanto al consumo, la Comisón del 8M denuncia la forma en que el mercado perjudica a las mujeres: publicidad, estereotipos y cuestiones como la subida del IVA en productos de higiene femenina o productos catalogados como "femeninos" que suelen a ser más caros que los masculinos.

7 Movilizaciones en toda España

La guinda de la huelga feminista se representará con manifestaciones organizadas en casi todas las capitales de provincias de España. La Comisión 8M ha recopilado en su página web información sobre las convocatorias previstas en cada territorio. Además, se promoverán a lo largo de la semana charlas y eventos para reflexionar en torno al Día Internacional de la Mujer.

La movilización central será en Madrid. La marcha saldrá a las 19.00 horas de Atocha, aunque la cabecera partirá de la Plaza de Neptuno y transcurrirá hasta Plaza de España donde se leerá un manifiesto. En otras ciudades como Barcelona habrá una manifestación nocturna, el 7 de marzo, a las 20.00 horas desde la plaza Joanic. Y el 8 de marzo la movilización se inicia a las 18.30 horas: Paseo de Gracia, Diagonal y acto final en Plaza Cataluña.

En Granada la manifestación arrancará a las 18.00 horas desde el número 23 de Gran Vía (Casa de la Perra Gorda) y llegará hasta Paseo del Salón tras recorrer las principales calles de la ciudad. Mientras en Sevilla será a las 19.30 horas desde la Plaza Nueva a la Alameda. En Santa Cruz de Tenerife a las 19.00 desde la Plaza Weyler; en Santiago de Compostela a las 20.00 en la Praza 8 de marzo y en A Coruña a las 20.00 desde el Obelisco.

Después del paro simbólico del año pasado, la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 pretende dejar millones de espacios vacíos con nombre de mujer y hacer de este día una fecha histórica en España. "Si nosotras paramos, se para el mundo".