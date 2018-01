"Ha enterrado la vida de sus padres y la de su propia hija": el mensaje de la madre de Diana Quer a 'El Chicle' IDEAL.ES Martes, 30 enero 2018, 12:06

La madre de Diana Quer ha lanzado a través de redes sociales un mensaje a 'El Chicle', el autor confeso del crimen de la joven. En su cuenta de Facebook, Diana López Pinel ha recordado que no ha "podido tener mejor hija", pero recuerda que la hija del delincuento "nunca podrá tener peor padre".

Este es el mensaje

"En ese pozo, no sólo se van las ilusiones, los sueños y la vida de mi hija, también este individuo ha enterrado la vida de sus padres y lo que es peor, la de su propia hija. Siempre diré que no he podido tener mejor hija, pero esta niña, inocente al igual que la mía, nunca podrá tener peor padre.

Estará en mis oraciones, porque así lo siento, este individuo no sólo le ha quitado la vida a Diana y destrozado a nuestra familia, también ha destrozado la suya propia, sin importarle que su hija lleve el estigma de por vida de ser la hija del asesino de Diana Quer. Ese es tu legado chicle en este mundo".