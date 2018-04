«Está desolada y destrozada»: una amiga íntima de Letizia confiesa cómo se siente tras el vídeo viral 00:15 Momento en que la reina Letizia trata de impedir que doña Sofía se haga una foto con sus nietas, lo que provoca la intervención del Rey. / R. C. El Rey quiso contemporizar entre su esposa y su madre en la tensa escena que protagonizaron en Palma. «Está bastante desolada», dice una amiga de doña Letizia PEDRO MUÑOZ Jueves, 5 abril 2018, 12:58

El vídeo ha sido diseccionado hasta la saciedad, fotograma a fotograma, ralentizando cada gesto, cada movimiento de manos, de adelante atrás, de atrás adelante, pero faltaba que un experto en lectura labial descifrara las palabras que sobrevolaron esa tensa escena protagonizada por la reina Letizia y su suegra, la reina emérita Sofía, tras la misa del Domingo de Pascua en Palma.

El episodio sigue siendo la comidilla de todas las tertulias televisivas (y las que no lo son), y ha saltado a los medios internacionales. Tan fascinados siempre por los asuntos de las realezas europeas, los tabloides ingleses ('Daily Mail' y 'Mirror', pero también prensa algo más seria como 'The Times') se han explayado en el tema, recreándose en el tuit con que Marie Chantal, esposa de Pablo de Grecia, primo del rey Felipe, abonó la controversia al sostener, sin citarla, que doña Letizia había mostrado su verdadera cara con ese gesto de obstaculizar el posado de su suegra con sus dos nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Precisamente en una de estas tertulias televisivas, concretamente en el programa nocturno 'El Círculo', de Telemadrid, la periodista y consultora política Inma Aguilar, íntima amiga de la reina Letizia, aseguró que acababa de hablar con ella por teléfono sobre la repercusión que había alcanzado la famosa escena. Según contó, la Reina estaba «preocupada y bastante desolada» por lo sucedido. Aguilar, que junto a Sonsoles Ónega, María Oña, Sagrario Ruiz de Apodaca o Cristina Palacios pertenece al círculo íntimo de doña Letizia, disculpó a la Reina señalando que la reacción de la esposa de Felipe VI es la de una madre «muy comprometida con el cuidado, la imagen y protección de sus hijas. Le preocupa quién le hace fotos, quién se les acerca. Es una madre y es una reacción muy de madre».

En esa misma tertulia, Aguilar desveló que doña Letizia le había dicho que lo ocurrido había sido una «tontería», pese a que su repercusión la había dejado «hundida». «No ha sido un tema grave. Es un gesto natural. (Doña Letizia) no ha sido educada desde el inicio a tener cierto comportamiento público. Es una persona comprometida con su trabajo y como madre. Se ha sentido afectada y está preocupada. Letizia no puede hablar, ni explicarse. Es un blanco bastante fácil», explicó su amiga.

Don Felipe, al rescate

El vídeo sigue analizándose con tanta minuciosidad que dos medios digitales, 'El Español' y 'Ok Diario', lo sometieron al examen de un especialista en lectura de labios. Así es como ha trascendido que, cuando el rey Felipe interrumpe abruptamente los saludos a las autoridades al percatarse del encontronazo y acude con el semblante serio a sofocarlo, supuestamente dice a su mujer: «Por favor, déjalo», e instantes después se dirige a su madre con el mismo mensaje: «Déjalo ya».

Cuando ya las aguas vuelven a su cauce y las dos reinas y las dos niñas saludan sonrientes a los cámaras, don Juan Carlos aprovecha para dirigirse a su hijo. «Felipe, Felipe, ven un momento». El Rey se acerca a su padre, quien le susurra: «Eso hay que hablar», y Felipe, según el experto en lectura labial, le responde: «¿Qué? ¿Cómo? Ahora no. Ahora no. Sabes que no es el momento, ¿comprendes?».