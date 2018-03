Descubre las 3 únicas maneras legales de usar el móvil mientras conduces A pesar de la prohibición, existen tres formas de usar el teléfono mientras conducimos que no suponen una sanción IDEAL.ES Jueves, 15 marzo 2018, 12:24

Hablar por teléfono, leer mensajes o buscar información en el móvil son algunas de las prácticas que no debemos realizar al volante, ya que pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios de la carretera y, además, suponen infracciones que pueden saldarse con importantes sanciones, así como la retirada de tres puntos del carnet.

No obstante, el 53% de los conductores admite que utiliza el móvil de forma esporádica, según una encuesta de la Asociación de Víctimas de Accidentes, mientras circula con su vehículo. A pesar de la prohibición, existen tres formas de usar el teléfono mientras conducimos, siempre y cuando contemos con un manos libres legal conectado al móvil por Bluetooth.

Entendemos por “manos libres legal” aquellos que no requieran tocar el móvil. De este modo, un soporte para el smartphone no nos evitará la multa si tenemos que tocar la pantalla, aunque sea un solo instante. Estos son los únicos métodos que podemos utilizar al volante:

Manos libres con instalación

Si sueles conducir muchas horas y necesitas hacer un uso constante del móvil, este es el método indicado. Para su uso es necesario que un técnico instale el aparato, conectándolo al sistema de audio del coche. Se trata de un sistema que permite acoplar dos teléfonos móviles.

Manos libres portátiles

Si conduces de manera ocasional, el sistema portátil es el más idóneo. Aunque no está integrado el coche, ofrece gran calidad de sonido. La mayor ventaja de este sistema es que no requiere configuración y se puede colocar en un lugar del coche en el que esté permitido.

Autorradios con Bluetooth

Por último, podemos optar por un sistema de audio con manos libres. Se trata de las radios de vehículos que incluyen Bluetooth, que no requieren una pantalla auxiliar y que suele contar con un mando remoto para el volante. Aunque es un sistema totalmente apto, sólo sirve para recibir llamadas y no para realizarlas, ya que no cuenta con comandos de voz.