3 vestidos florales de Zara que querrás lucir este verano La firma insigne de Inditex sorprende con estos modelos llenos de estampados y colores FRAN JUSTICIA Miércoles, 23 mayo 2018, 10:38

No cabe duda de que la primavera y el verano son las dos estaciones más alegres del año, y es que así lo demuestra la ropa que lucimos, la cual abandona los tonos apagados y los tejidos lisos en pro de los estampados y los colores más llamativos.

De hecho, desde hace unos años hay un estampado que se ha posicionado como el estampado en mayúsculas, los motivos florales. ¿Quién no tiene hoy en día una camisa, un vestido o unas sandalias con estampado floral? Si eres de ese 0,001% de personas que no tiene una prenda con este estampado, no dudes en hacer uso de los descuentos de Descuentos Ideal para conseguir las mejores piezas textiles florales.

Además, si creías que este año iba a ser diferente, te equivocabas, y es que ya hemos podido ver como muchas marcas de ropa han lanzado sus particulares odas a lo floral. Un claro ejemplo es Zara, puesto que la firma insigne de Inditex ha sorprendido recientemente a sus fieles compradoras al colgar en su tienda online tres vestidos florales que estoy seguro que vas a querer lucir una y otra vez este verano. ¿Todavía no los conoces?

El primer modelo que podemos encontrarnos en la tienda online de Zara no es un vestido como tal, sino más bien un batín cruzado con estampado floral y cenefa. Su precio es de 29,95 euros, por lo que estoy seguro de que no va a tardar mucho en colgar el letrero de 'Sold out'.

La segunda pieza que ya puedes comprar en la tienda de Amancio Ortega es otro batín de flores celeste y con estampado floral, el cual podrás ponerte perfectamente a modo de vestido o bien sobre unos jeans junto a unas sandalias. ¡La tendencia clave del verano! ¿El precio? 29,95 euros.

Por último nos encontramos con un vestido floral con pequeñas transparencias, lo que le aporta un toque sexy y elegante. Es ideal para lucir con ropa interior o un body 'nude', pero aunque no lo creas también es una buena opción sobre pantalones y top. ¡Tú decides! Eso sí, ve ahorrando, ya que cuesta 39,95 euros.