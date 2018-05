El vestido de fiesta de H&M que arrasa entre las celebrities El precio del mismo no es apto para todos los bolsillos, por lo que en cuanto lo veas vas a comenzar a ahorrar como si no hubiera un mañana FRAN JUSTICIA Viernes, 11 mayo 2018, 11:41

Las famosas y celebrities siempre han sido una inspiración para muchas mujeres a la hora de vestir, y es que durante años han sido claros iconos de la moda, algo que con las redes sociales se ha incrementado considerablemente, puesto que es mucho más fácil conocer qué ropa lleva cada persona y a qué diseñador o firma pertenece gracias a las conocidas etiquetas y hashtags de plataformas como Twitter o Instagram.

Por todo ello cada día conocemos prendas que se convierten en virales y que todos queremos llevar. El último caso lo ha protagonizado Hailey Baldwin, y es que la modelo, de 21 años, ha convertido un vestido de fiesta de H&M, que puedes conseguir con descuentos, en la prenda más deseada del momento, después de lucirlo en varias fotografías que ha colgado en Instagram.

Este vestido, catalogado por muchos como un 'must have' de la temporada, es gris, largo y tiene un escote en forma de pico, terminando con un estilo anudado en la cintura. Además, lleva manga larga y deja ver la piel en la parte de atrás con otro escote en la espalda.

Sobre su confección, ha sido tejido en tela de malla bordada con lentejuelas y cuenta con hombreras, puños abiertos y un botón brillante, con el que sin duda destaca frente a otras piezas similares. Por su parte, la falda drapeada con una hendidura en la parte delantera y una parte posterior algo más larga juega a la perfección con los volúmenes de la prenda.

Una elección sin duda elegante que, no obstante, no está al alcance de todos, ya que cuesta aproximadamente 199 euros, lo que vienen siendo 170 euros. Eso sí, lo tienes disponible en la tienda online de H&M, por lo que sólo tienes que ahorrar un poco para hacerte con él. ¡Una vez al año no hace daño!