El último 'vestidazo' de Bershka, ideal para este verano, disponible con descuentos Se encuentra a la venta en web por 39.95 euros R. I. Lunes, 30 abril 2018, 14:24

La solución a quebraderos de cabeza para elegir un modelo determinado está en Bershka. La firma ha puesto a la venta un modelo elegante y ciertamente curioso, de color negro, que puede solventarle muchas papeletas. Desde Glamour se asegura que puede ser el mejor aliado para todas esas fiestas veraniegas. ¿Quieres saber más? Te lo presentamos.

Este vestido está disponible con código promocional Bershka . Su precio es de 39.95 euros y hoy, todavía, está disponible en tallas desde la XS hasta la L. El único modelo es en negro pero va a llamar la atención tanto como el atractivo top que se comercializa en este establecimiento.

Está compuesto por un 69 por ciento de liocel, un 19 por ciento de lino, un 12 por ciento de algodón y un forro de 100 por cien poliéster. Se recomienda desde Bershka seguir los mismos pasos que con las prendas Barbie. Esto es lavar a máquina máximo a 30 grados centígrados en centrifugado corto; planchar máximo a 110 grados centígrados; no usar secadora; no usar lejía o blanqueador y no limpiarlo en seco.