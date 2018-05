¿Tallas grandes en Zara?: 4 prendas que demuestran que lo están intentando La conocida firma de Inditex podría responder positivamente a las quejas que durante años se han venido vertiendo a causa de la inexistencia de tallas grandes en muchas de sus prendas F. J. Martes, 1 mayo 2018, 13:05

Igual al leer el titular has pensado que se trataba de alguna broma, pero no querida, las tallas grandes parecen haber llegado a Zara, y es que la conocida firma de Inditex ha tenido que soportar durante los últimos años algunas críticas por la aparente inexistencia de tallas XXL en muchas de sus prendas, por lo que parece que se han puesto las pilas y han comenzado (muy discretamente) a fabricar ropa con tallas más allá de la XL.

Realizando una búsqueda a través de su tienda online es posible encontrar algunos modelos que, si bien no son la panacea en cuanto a estampados y detalles, no están nada mal para ir empezando. Estos modelos que he encontrado, los cuales puedes adquirir con descuento, van desde un simple mono hasta un vestido de cuadros, sigue leyendo y te doy más detalles.

La primera de las prendas que podemos encontrar con talla XXL en Zara es una especie de camisa-vestido en color blanco que puede ser la alternativa perfecta para lucir sobre unos vaqueros o leggins, claro, siempre y cuando quieras poner en práctica esta tendencia clave de la temporada. ¿Su precio? 39,95 euros.

Por otro lado, también podemos encontrar existencias en tallas grandes de este fantástico vestido floral rollo 'naif' que puedes llevarte a casa por tan sólo 49,95 euros. ¡Es perfecto para lucir con unas sandalias Birckenstock!

Completan el escueto catálogo de prendas de tallas grandes un mono oscuro que cuesta 49,95 euros y un vestido de cuadros verdes que puede salirte por 10 euros menos, es decir, por 39,95 euros.

A pesar de encontrar prendas para tallas grandes, se echa en falta el uso de modelos 'curvy' por parte de Zara, así que hacemos un llamamiento no sólo para que se incorporen más prendas con este tipo de tallaje, sino también para que modelos que pueden lucirlas lo hagan. ¡Ser una 'it-girl' debe estar al alcance de todas, independientemente del físico!