Las revolucionarias sandalias de tacón de Stradivarius con las que no te dolerán los pies Además de ser estilosas y preciosísimas, te aseguro que poseen el tacón más cómodo del mundo FRAN JUSTICIA Jueves, 26 abril 2018, 08:44

Stradivarius se ha convertido en la nueva marca de la que todo el mundo habla, y no sólo por la nueva colección que ha lanzado junto a Aitana Ocaña, segunda finalista de 'Operación Triunfo 2017' y nueva embajadora de la firma, no. Ni tampoco por habernos dado a conocer 12 looks que querrás llevar este verano sí o sí, tampoco. Pero entonces, ¿por qué vuelve a colocarse en el foco mediático? Fácil, ha creado las sandalias de tacón que necesitas este verano.

Se trata de las nuevas sandalias rojas que ha lanzado la firma como parte de su nueva colección primavera-verano 2018. Cuentan con una tira central trazada en forma ondulante, la cual garantizará la sujeción y comodidad del pie, así como también dejará al descubierto parte de la piel, lo que las hace sensuales y elegantes al mismo tiempo.

Por si fuera poco, reducen el dolor al mínimo, ya que a pesar de llevar tacón, este es cuadrado y bajito, por lo que te dará altura sin que ello signifique perder los pies mientras subes las escaleras del metro o haces frente a caminatas interminables.

Además son estilosas y podrás combinarlas fácilmente con cualquier look para lucirlas en casi cualquier tipo de ocasión, ya sea en el trabajo, en una salida con amigos y si me apuras, hasta para una boda.

Si esto no te parece suficiente para correr a Stradivarius a por ellas, quizá el precio termina de convencerte y es que estas sandalias te costarán sólo 19,99 euros. Sí, por menos de 20 euros ahorrarás en tiritas y Comped ampollas durante todo el verano. ¡No las dejes escapar!