La revolucionaria zapatilla de Stradivarius: 2x1 en un producto único Está disponible por menos de 30 euros y en tallas desde la 35 a 41 en la web del establecimiento IDEAL.ES Lunes, 26 febrero 2018, 13:04

Probablemente no se extrañen si comprueban que una de las últimas tendencias en moda deportiva ha sido adaptada a la moda callejera. Zara lo hizo recientemente en una colección anterior con un zapato que incorporaba un calcetín de lana, similar al que se emplea en botas de fútbol de marcas como Nike o Adidas a día de hoy. Pues bien, otra superficie que mantiene el código promocional Stradivarius, para comprar con rebajas muchos de sus artículos, ha lanzado un modelo parecido.

Se trata de una zapatilla deportiva con calcetín de lana en color blanco con imágenes estampadas y detalles en negro. Está compuesta de un 60 por ciento de poliuretano, 40 de poliéster y el forro 100 por cien de poliéster. Se recomienda no lavar, ni usar lejía o blanqueador, no planchar, no limpiarlas en seco y tampoco usar la secadora.

Hoy, la zapatilla se encuentra disponible en web en tallas desde la 35 hasta la 41 y su precio es de 29.99 euros. En la galería que ilustra esta información podrán contemplarla desde diferentes perspectivas. ¿Qué opinión les merece?