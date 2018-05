El revolucionario bolso 'anti-lluvia' que encuentras en Zara y Stradivarius Se ha convertido en toda una tendencia y se presenta como solución a los últimos temporales CHRISTIAN LLANO Miércoles, 30 mayo 2018, 10:40

La creatividad no tiene límites. Prueba de ello es el último bolso que ha sacado a la venta Zara y que no pasará desapercibido. De hecho, aunque desconozcamos si su intención es o no adquirirlo, seguro que les va a llamar la atención. Le informamos desde un primer momento que está disponible en la web con descuentos en Zara. Su precio original es de 15 euros y es perfecto para la lluvia.

¿Por qué? Pues por su propia composición. Sigue la tendencia de la bolsa de plástico Céline, tendencia en diferentes looks. Ahora que parece que las lluvias no terminan de abandonarnos, puede ser una solución perfecta, alejada de bolsos más formales como los que ya comercializa Mango.

Este en cuestión podríamos considerarlo como uno de los diez bolsos más originales que triunfan desde ya en Zara. Se trata de un bolso shopper vinilo trasparente cuyo coste es concretamente 15.95 euros. Dispone de asas de mano y de hombro textil. También se encuentra una réplica con código promocional Stradivarius por 12.99 euros. La elección, ya, no depende de nosotros.