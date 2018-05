Pull & Bear lanza el vestido vaquero que arrasa para este verano La prenda se ha convertido en una de las más vendidas de la firma durante las últimas semanas FRAN JUSTICIA Jueves, 3 mayo 2018, 09:21

¡Ay qué poquito queda para el verano! Seguro que a estas alturas ya estás haciendo un 'change' completo de tu fondo de armario, y es que el abrigo y las botas ya forman parte del pasado o del futuro, según se mire.

Las marcas de moda son conscientes de que se avecina un importante aluvión de compras, por lo que muchas de ellas no han dudado en lanzar recientemente algunos modelitos que van a ser lo más 'in' de la presente temporada primavera-verano 2018, los cuales podrás conseguir con los descuentos de Descuentos Ideal. Entre dichas marcas se encuentra Pull & Bear, y es que te aseguro que tienen el vestido que vas a querer llevar a todas partes este verano.

Se trata de un vestido vaquero ajustado, de tirantes y con largo midi. A priori parece que no destaca por nada y que estamos hablando de un vestido simple más, pero te equivocas, y es que hay varios motivos muy poderosos para que sea uno de los 'must have' de la temporada.

La primera de las razones por las que este vestido tiene que estar sí o sí en tu armario es su versatilidad, ya que es femenino sin ser cursi, arreglado a la vez que informal, y además, muy fácil de combinar.

Por otro lado, estiliza totalmente la figura de quien lo lleva, favoreciendo zonas como los pechos, los cuales resalta, la cadera, la cual estiliza con el diseño ceñido, así como también la cintura con el hecho de llevar botones en el centro.

Se puede combinar con todo y sienta divinamente, ¿necesita algo más? Pues sí, el precio, y lo mejor es que también es un punto a favor, ya que hacerte con esta maravilla de Pull & Bear te saldrá tan sólo 22,99 euros. ¡No te lo pienses más y llévatelo a casa!