Las prendas de Stradivarius sobre dos famosas bebidas que encantan a muchas mujeres Se pueden adquirir por 15.95 euros a través de la web de la firma IDEAL.ES Miércoles, 14 marzo 2018, 12:25

Si usted es amante de las camisetas retro sepa que Stradivarius ha lanzado una nueva línea que promete dar que hablar desde que arranque la próxima primavera. La firma de Inditex ha puesto a la venta tres modelos diferentes cuyo logo estampado en el pecho no es otro que el de dos marcas de refrescos: Pepsi y 7up. ¿Están disponibles? ¿cuánto cuestan? Te informamos y te las mostramos en estas fotos.

Estas camisetas cuentan con la referencia 2603/120-V2018. Son tres camisetas que se pueden conseguir también con el código promocional Stradivarius y su precio es de 15.99 euros en cada una de las tres modalidades. Pero no están disponibles en todas las tallas.

Por ejemplo, el modelo blanco con el logo de Pepsi solo está disponible en la talla small (S), mientras que el modelo azul de Pepsi Cola, con las letras en rojo, está disponible en talla small (S), médium (M) y largo (L). De igual forma sucede con la elástica con el logo de 7up en verde sobre fondo en blanco. Pueden arrasar como la prenda de Stradivarius que se puede adquirir por menos de 20 euros.

Están elaboradas con n 51 por ciento de modal y un 49 por ciento de algodón. Se recomienda lavar en lavadora máximo a 30 grados y centrifugado corto; no utilizar lejía o blanqueador; planchar máximo a 110 grados centígrados; no limpiar en seco; no usar secadora y lavar al revés.