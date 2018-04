La prenda vaquera de Stradivarius que arrasa tras lucirla Paula Echavarría La actriz ha subido a sus redes sociales varias imágenes luciéndola y demostrando que estiliza, y mucho, la figura FRAN JUSTICIA Viernes, 27 abril 2018, 08:59

Si hace unos días te mostrábamos 12 looks de Stradivarius para ir perfecta este verano, hoy la marca vuelve a ser la protagonista, y no, no te estoy hablando de la colección de la firma con Aitana, ni tampoco de las cómodas sandalias de tacón que no duelen absolutamente nada, las cuales puedes conseguir con descuento.

El motivo de devolver el foco de interés hacia la moda de Stradivarius se debe a Paula Echevarría, y es que la 'it-girl' española ha vuelto a darnos varias razones para querer lucir falda vaquera este verano, o al menos intentarlo.

En su blog de Elle, 'Tras la pista de Paula', la actriz ha colgado una sesión de fotos que ha despertado todas las ganas de verano que podíamos tener, y es que aprovechando el sol que reina en Madrid en los últimos días ha posado en una terraza con un 'outfit' que estoy seguro de que te va a inspirar y mucho.

El mismo se compone de una camiseta de la diseñadora Dolores Promesas que lleva un mensaje muy prometedor, 'El futuro es nuestro', un blazer de rayas en tejido de punto de Liujo, cinturón de Gucci, bolso de Miu Miu y por supuesto, la prenda estrella de toda primavera que se precia: una falda vaquera.

La mayoría de sus seguidores han alabado precisamente esta prenda, ya que a pesar de ser básica estiliza, y mucho, la figura, por lo que estoy seguro de que se va a convertir en el nuevo 'must have' de la temporada.

Paula ha decido combinarla con unas zapatillas blancas de Adidas, pero te aseguro que queda igual de bien con unas sandalias Birckenstock plateadas o doradas, palabrita. Si te ha gustado tanto que ya estás apuntándola en tu amplia 'wish list', la puedes encontrar ya en Stradivarius por 17,99 euros. ¡La encontrarás como falda vaquera con corte delantero! De nada.